Trump löst Scheindebatte bei Nato aus

Wien/Washington. Zwischen Twitter-Tiraden gegen den im Spätsommer verstorbenen republikanischen Senator John McCain („Ich war nie ein Fan von ihm“) und den Ehemann seiner Beraterin Kellyanne Conway („Ein totaler Verlierer“) sorgte Donald Trump für Irritationen im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Der US-Präsident hatte Jair Bolsonaro, seinem brasilianischen Pendant, freihändig nämlich einen Nato-Beitritt in Aussicht gestellt, zumindest aber eine hervorgehobene Rolle als Verbündeter. Eine Aufnahme widerspreche den Grundsätzen des Nordatlantischen Verteidigungspakts, hieß es in der Nato. Es gebe auf der Südhalbkugel keine Garantie für die Beistandspflicht.

Trump hat beim Besuch des brasilianischen Präsidenten, offenkundig geschmeichelt von Bolsonaros Komplimenten, eine Phantomdebatte losgetreten, auf die die Nato nicht eingestellt war. Bolsonaro trat im Weißen Haus und bei der Pressekonferenz im Rosengarten als Trump-Fan auf, er bezeichnete sich zudem als Fan der USA.

Dass sein Gast den Terminus „Fake News“ übernahm, imponierte wiederum Trump. Bei einem Treffen mit US-Wirtschaftskapitänen saß Stephen Bannon, Trumps Ex-Chefstratege, demonstrativ an der Seite Bolsonaros in der brasilianischen Botschaft. Dabei ging es um die Aufnahme des Schwellenlands in die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit.

Leiberltausch

Der erste Staatsbesuch Bolsonaros nach dessen Trip zum Weltwirtschaftsforum in Davos und vor seiner Israel-Visite endete im Gleichklang, vor allem zum Thema Venezuela. Das Maduro-Regime hält Bolsonaro für eine „kubanische Marionette“. Besser hätte es Trump nicht formulieren können, der weiter die Daumenschrauben anziehen will. Über eine militärische Option hielten sich beide – ungewohnt diplomatisch – bedeckt. Der Austausch der Gastgeschenke, von Fußballtrikots, weckte bei Trump Reminiszenzen an die 1970er-Jahre und an New York Cosmos: „Ich kann mich an Pelé erinnern.“ (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)