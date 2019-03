Schöngeist und Kulturpessimist am rechten Rand

Thierry Baudet hält nicht viel auf Konventionen und schon gar nicht auf gesellschaftlichen Konsens. Als am Montag das öffentliche Leben in den Niederlanden nach dem Anschlag in Utrecht stillstand und die Parteien ihre Wahlkampfkundgebungen aus Pietätsgründen absagten, durchbrach der Chef des rechtspopulistischen Forums für Demokratie (FvD) die stille Übereinkunft – und es hat sich für ihn ausgezahlt.