Brasiliens Ex-Präsident Temer wurde festgenommen

In Brasilien ist der frühere Präsident Michel Temer laut Medienberichten am Donnerstag festgenommen worden. Wie die brasilianischen Medien berichteten, erfolgte die Festnahme in Sao Paulo. Gegen den konservativen Politiker, der Ende 2018 nach zweieinhalb Jahren an der Spitze Brasiliens sein Amt abgab, wird wegen verschiedener Korruptionsaffären ermittelt.

Temer ist nicht das einzige frühere Staatsüberhaupt Brasiliens, das mit der Justiz Probleme hat. Einer seiner Vorgänger, Luiz Inácio Lula da Silva, sitzt seit April im Gefängnis, wo er eine zwölfjährige Strafe wegen Korruption verbüßt. Der heute 73-Jährige war schuldig gesprochen worden, von dem in den Petrobras-Skandal verwickelten Baukonzern OAS begünstigt worden zu sein.

Lula beteuert seine Unschuld und spricht von einem "Komplott", das seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im Oktober verhindern sollte. Aus der Wahl ging der rechtsradikale Politiker Jair Bolsonaro als Sieger hervor, der seit Anfang des Jahres die Geschicke des größten lateinamerikanischen Landes lenkt.

(APA/AFP)