Chinas große Liebe fürs Made in Italy

Wien/Rom.Die Seidenstraßen-Kooperation ist die Krönung einer Beziehungsgeschichte zwischen Rom und Peking, die ihre Blüte in Krisenzeiten hatte: Seit dem Jahr 2000 haben chinesische Firmen in Italien 15,3 Milliarden Euro investiert. Nur nach Großbritannien und Deutschland sind in Europa mehr chinesische Gelder geflossen.



Chinas Interesse an kostspieligen Made-in-Italy-Produkten ist vielfältig: Eingekauft wurden unter anderem Fußballklubs, Waschmaschinenfirmen, Autoreifenproduzenten bis hin zu Telefon- oder Energienetzbetreibern. Für das tief verschuldete Italien sind die kauffreudigen Chinesen ein Segen. Die meisten italienischen Familienunternehmen konnten dem Druck der Globalisierung ohnehin nicht standhalten, zudem wurden sie durch jahrzehntelange Stagnation und Rezension massiv geschwächt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2019)