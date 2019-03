Donald Trump: Der Golan gehört zu Israel

Nach der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt will US-Präsident Donald Trump nun den nächsten Schritt setzen: Er hat klargestellt, dass er die Golanhöhen als Teil Israels sieht. „Nach 52 Jahren ist es Zeit für die USA, Israels Souveränität über die Golanhöhen voll anzuerkennen“, schrieb Trump am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Im Sechs-Tage-Krieg 1967 hatte Israel die syrischen Golanhöhen besetzt, 1981 folgte die Annexion des Gebiets, sie ist international nicht anerkannt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begrüßte die Ankündigung. „Zu einer Zeit, zu der der Iran Syrien als Ausgangsbasis für die Vernichtung Israels nutzen will, anerkennt Präsident Trump mutig die israelische Souveränität über die Golanhöhen. Danke, Präsident Trump!“, twitterte Netanjahu. „Sie haben Geschichte geschrieben“, sagte er Trump später am Telefon.

Netanjahu besucht Trump

Der israelische Premier hatte am Donnerstag US-Außenminister Mike Pompeo in Jerusalem getroffen und mit ihm gemeinsam der Westmauer - der heiligsten Gebetsstätte des Judentums – einen Besuch abgestattet. Netanjahu besucht am kommenden Montag Trump im Weißen Haus in Washington.

Die Golanhöhen sind ein strategisch wichtiges Felsplateau oberhalb des Sees Genezareth mit der Stadt Tiberias und dicht besiedelten Gebieten im Norden Israels. Zwischen Israels Armee und den Truppen des Nachbarlandes Syrien sind dort in einer Pufferzone UN-Blauhelme stationiert. Bis 2013 nahmen auch österreichische Soldaten an dieser Friedensmission teil. Sie wurden dann aber wegen der Krieges in Syrien aus Sicherheitsgründen abgezogen.#

(APA/dpa/Red.)