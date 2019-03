Pariser Polizei verbietet Gelbwesten-Demonstrationen

Der neue Pariser Polizeipräsident hat Gelbwesten-Demonstrationen am Samstag an mehreren Orten in Paris verboten. Dazu zählen der Prachtboulevard Champs-Elysees und die angrenzenden Straßen, der Place de l'Etoile mit dem Triumphbogen, die Gegend um den Elysee-Palast, dem Amtssitz des französischen Präsidenten, und die Nationalversammlung, hieß es am Freitag in einer Mitteilung von Didier Lallement.

Begründet wird das Vorgehen mit der Gewalt bei den Protesten am vergangenen Samstag. Da war es zu heftigen Krawallen gekommen - Restaurants wurden verwüstet, Läden geplündert, Autos und Zeitungsstände angezündet. Der Pariser Polizeipräsident Michel Delpuech musste nach den Ausschreitungen seinen Hut nehmen.

Auch die Behörden von Toulouse werden Gelbwesten-Demonstrationen auf dem Place du Capitole im Zentrum der südfranzösischen Stadt verbieten. Mit dem Verbot reagiert die zuständige Präfektur auf eine in sozialen Netzwerken angekündigte und nicht angemeldete Demonstration. Die Stadtverwaltung will Verstöße mit Geldstrafen ahnden.

Kritik am Einsatz von Anti-Terror-Kräften

Premierminister Edouard Philippe hatte nach der Eskalation der Gewalt vergangenes Wochenende bereits angekündigt, Gelbwesten-Proteste unter bestimmten Bedingungen zu verbieten. Das sei etwa der Fall, wenn sich extreme Gewalt abzeichne. Zudem will die Administration unter Präsident Emmanuel Macron Anti-Terror-Kräfte der Armee zum Schutz öffentlicher Gebäude einsetzen. Ein Vorhaben, das in Frankreich parteiübergreifend kritisiert wird.

"Wenn wir das Militär mit der Verantwortung für die Sicherheit der Gebäude vor den Demonstranten betrauen, was ist dann der nächste Schritt? Schießen sie?", fragte Linksaußen-Politiker Jean-Luc Melenchon. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen zeigte sich schockiert. "Man stellt die Armee nicht vor das französische Volk", erklärte sie.

Die teils gewaltsamen Proteste der Gelbwesten hatten sich an Regierungsplänen zu Benzinpreiserhöhungen entzündet. Sie wuchsen sich zu Massenprotesten gegen Macron aus, dem seine Gegner vorwerfen, ein Präsident der Reichen zu sein.

(APA/dpa)