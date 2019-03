Utrecht-Terror: Täter gesteht seinen Anschlag

Utrecht/Frankfurt. Gökmen T., der am Montag in einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht um sich geschossen, drei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt hat, hat sich zu der Bluttat bekannt und erklärt, allein gehandelt zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie klagt den 37-jährigen gebürtigen Türken wegen mehrfachen Mordes oder Totschlags mit terroristischem Motiv an. Der Terrorverdacht stützt sich auf ein Schreiben, das im Fluchtauto des Täters gefunden wurde.

In Hessen und Rheinland-Pfalz haben die Sicherheitsbehörden am Freitag bei einer Antiterror-Razzia elf Verdächtige festgenommen. Sie sollen einen „islamistisch-terroristisch motivierten Anschlag“ mit möglichst vielen Todesopfern geplant haben. Dafür hätten sie Schusswaffen gekauft, Vermögenswerte gesammelt und ein größeres Fahrzeug angemietet.

Die Außenminister der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit haben am Freitag bei einem Treffen in Istanbul „konkrete Maßnahmen gegen die Islamfeindlichkeit in der Welt“ gefordert. In Ländern mit muslimischen Minderheiten solle auf Erklärungen verzichtet werden, „die den Islam in Verbindung mit Terror, Extremismus und Bedrohungen der Gesellschaft“ brächten. (AFP/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)