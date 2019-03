Das Ende des "Islamischen Staats" in Syrien

Tunis/Damaskus. Die triumphale Nachricht kam im Morgengrauen. „Die Syrisch-Demokratischen Kräfte erklären die totale Zerstörung des so genannten Kalifates und die territoriale Niederlage des IS zu hundert Prozent“, hieß es am Samstag in der Siegesmeldung der kurdisch-amerikanischen Militärallianz. Nach tagelangem Bombeninferno hatten die Gotteskrieger kapituliert, sechs Monate nach Beginn der Großoffensive gegen die letzte IS-Bastion auf syrischem Boden. Die Sieger hissten ihre gelbe Fahne auf dem Dach eines zerschossenen Gebäudes in dem Städtchen Baghouz. Damit endet nach der Befreiung des Irak im Dezember 2017 nun auch in Syrien die territoriale Existenz des „Islamischen Staats“.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte in einer ersten Reaktion, eine „bedeutende Bedrohung“ für Frankreich sei beseitigt worden, warnte aber, die Gefahr bestehe fort und der Kampf gegen die Terrorgruppe müsse weitergehen. Die britische Premierministerin Theresa May sprach von einem „historischen Meilenstein“.

40.000 ausländische Kämpfer. Mehr als 6000 Jihadisten mit 24.000 Frauen und Kindern hatten sich in Baghouz verbarrikadiert, wo sie in Zeltlagern und unterirdischen Tunnelanlagen lebten. Die hohe Zahl der Fanatiker in dem unscheinbaren Wüstenort überraschte die amerikanischen und kurdischen Kommandeure, als Anfang Februar ein Massenexodus aus dem Kampfgebiet begann.

"Ohne Reue, verstockt und radikalisiert"

Die erschöpften IS-Frauen, darunter viele Ausländerinnen, berichteten, es habe kaum noch Lebensmittel gegeben, und sie hätten ihre Familien von Unkraut an den Straßenrändern ernähren müssen. „Frag mich, wann ich das letzte Mal ein Ei hatte – das war vor einem Jahr“, zitierte die „New York Times“ eine 34-Jährige. Das in der Nähe liegende Flüchtlingslager Al-Hol, das für 10.000 Menschen ausgelegt war, beherbergt mittlerweile mehr als 75.000 Menschen.

Mindestens 40.000 ausländische Kämpfer aus mehr als 100 Nationen schlossen sich zwischen 2014 und 2017 dem „Islamischen Staat“ an. 5000 bis 7000 von ihnen kamen aus Europa. Auf dem Gipfel ihrer Macht kontrollierten die Gotteskrieger in Syrien und Irak ein Territorium fast so groß wie England mit einer Bevölkerung von zwölf Millionen. Doch die Gefahr durch die Terrormiliz und ihre brutale Ideologie sei keineswegs gebannt, warnte kürzlich US-General Joseph Votel, Chef der US-Streitkräfte im Nahen Osten, Ost-Afrika und Zentral-Asien. Die meisten der IS-Gefangenen, aber auch ihre Frauen, seien „ohne Reue, verstockt und radikalisiert“. Es könnten sich zahlreiche Schläferzellen unter die Zivilbevölkerung gemischt haben.

Auf irakischer Seite haben die Anhänger des selbsternannten Kalifen Abu Bakr Al-Baghdadi längst wieder Tritt gefasst. Immer häufiger kommt es zu Kidnappings, falschen Straßensperren und Bombenanschlägen. Studien schätzen die Zahl der verbliebenen Jihadisten im Irak auf mindestens 15.000.

Die bittere Kehrseite eines spektakulären Erfolgs

Für die siegreichen Kurden hat ihr spektakulärer Erfolg gegen den IS eine bittere Kehrseite, denn er könnte mit dem Verlust ihrer mühsam erkämpften Autonomie von Damaskus enden. US-Präsident Donald Trump will demnächst seine verbündeten Truppen abziehen – bis auf 200 Mann.

Das Assad-Regime, dessen Armee im Kampf gegen die Jihadisten keinen Finger rührte, drohte bereits mit der Rückeroberung der nördlichen Kurdenregion. Die syrischen Kurden hätten die Wahl, ein „Versöhnungsabkommen“ mit der Regierung zu schließen oder sich einer Militäroffensive zu stellen, erklärte vor wenigen Tagen der syrische Verteidigungsminister Ali Abdullah Ayoub.