USA: Schlammschlacht um Mueller-Report

New York. 22 Monate nach Beginn seiner Arbeit hat Sonderermittler Robert Mueller die Ermittlungen rund um die mutmaßliche russische Wahleinmischung 2016 abgeschlossen. Die politische Schlammschlacht zwischen Donald Trump und den Demokraten ist damit freilich keineswegs beendet, sie geht in die nächste Runde. Übers Wochenende brachten sich die Trump-Gegner schon in Stellung. Sie wollen sichergehen, dass keine Details, die dem Präsidenten schaden könnten, geheim gehalten werden.

Der Ball wurde zunächst Justizminister William Barr zugespielt, der entscheiden musste, welche Teile des Reports veröffentlicht werden. Bis zuletzt war unklar, ob Barr den Kongress noch am späten Sonntag oder erst im Lauf der Woche über die wichtigsten Erkenntnisse informieren würde.

Was genau hat Robert Mueller untersucht?

Mueller übernahm im Mai 2017 die bereits laufenden Ermittlungen des Geheimdiensts FBI. Der Jurist, der selbst das FBI von 2001 bis 2013 geleitet hatte, sollte die Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl von 2016 unter die Lupe nehmen. Dass sich Moskau für Donald Trump starkgemacht hat und seine Finger unter anderem bei Kampagnen über soziale Medien im Spiel gehabt hat, steht mittlerweile außer Zweifel. Die alles entscheidende Frage: Hat der nunmehrige Präsident davon gewusst oder gar in verschwörerischer Absicht kooperiert?

Was steht in dem Abschlussbericht?

Die Details des Reports waren mit Stand Sonntagabend noch geheim. Einiges sickerte aber in den vergangenen Tagen bereits durch: So soll es keinerlei Hinweise geben, dass Trump oder einer seiner engsten Mitarbeiter mit Moskau unter einer Decke gesteckt hat. Auch dürfte Mueller dem dafür verantwortlichen Justizministerium keine weiteren Anklagen empfohlen haben. Die Konservativen feiern das als Erfolg. Sie fühlen sich in ihrer Meinung bestätigt, dass die Untersuchungen in die Länge gezogen wurden und Mueller sich auf Dinge konzentrierte, mit denen er nicht beauftragt worden war.

Allerdings: William Barr, von Trump zum Justizminister bestellt, bescheinigte Mueller, seine Arbeit ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. Die Ermittlungen des Juristen brachten unter anderem Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort und seinen Anwalt Michael Cohen hinter Gitter. Cohen wiederum belastete auch den Präsidenten schwer und brachte dessen Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar ans Tageslicht. Möglicherweise finden sich in dem Bericht weitere Details dazu. Sie könnten Trump erheblichen politischen Schaden zufügen.

Warum wird der Bericht zurückgehalten?

Die zutiefst zerstrittenen Abgeordneten im Kongress sind sich in einem Punkt ungewohnt einig. Sie fordern die Veröffentlichung der Ergebnisse von Muellers Arbeit, das Repräsentantenhaus stimmte ohne eine einzige Gegenstimme dafür. Dafür tritt im Übrigen auch Trump ein. Auch Barr hat größtmögliche Transparenz versprochen. Allerdings ist es nach gängiger US-Rechtsmeinung schwer möglich, Details zu Untersuchungen zu veröffentlichen, wenn daraus keine Anklage entstanden ist. Das dient generell dem Schutz der betroffenen Person, die nicht diffamiert werden sollen.

Inwiefern in diesem Zusammenhang auch der Präsident schutzbedürftig ist, ist umstritten. Seine Anwälte werden argumentieren, dass nicht jedes Detail an die Öffentlichkeit dringen muss, wenn Trump das Gesetz nicht gebrochen hat. Sie berufen sich auch auf das in der Verfassung geregelte Executive Privilege, wonach sich das Weiße Haus darauf verlassen kann, dass vertrauliche Gespräche des Präsidenten mit seinen Beratern nicht für die Parlamentarier und die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Wie geht die Sache

jetzt weiter?

Die Demokraten, die seit den Zwischenwahlen vom Vorjahr im Repräsentantenhaus die Mehrheit halten, können den Report grundsätzlich dafür verwenden, um Vorladungen auszusprechen und Untersuchungsausschüsse einzuleiten. Sie haben bereits angekündigt, einen genaueren Blick auf Trumps Finanzen werfen zu wollen. Möglicherweise werden sie versuchen, an seine geheimen Steuererklärungen zu gelangen. Sie könnten auch ein Verfahren zur Amtsenthebung einleiten. Von dieser Idee rückte die Parteispitze um Nancy Pelosi zuletzt jedoch ab – es sei denn, in Muellers Bericht findet sich überraschenderweise doch noch eine politische Bombe.

In jedem Fall sind die juristischen Ermittlungen noch lang nicht beendet. Das Bundesgericht in New York, von dem unter anderem Cohen verurteilt wurde, ist weiterhin sehr aktiv und könnte weitere Anklagen – auch gegen Trumps Immobilienimperium – einbringen. Und natürlich wird im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2020 noch viel Schmutzwäsche gewaschen werden. Muellers Arbeit mag beendet sein, jene der Politiker hat gerade erst begonnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)