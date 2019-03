IS in Trümmern, aber nicht endgültig besiegt

Tunis. Der Westen sparte nicht mit großen Worten. Von einem „historischen Meilenstein“ sprach die britische Premierministerin, Theresa May. Der deutsche Außenminister, Heiko Maas, lobte den Sieg als „wichtigen Schritt“. US-Präsident Donald Trump schwor, die Vereinigten Staaten würden so lang gegen die Terroristen kämpfen, bis diese völlig vernichtet seien.

Das „Islamische Kalifat“ liegt seit dem Wochenende in Schutt und Asche. Nach tagelangem Bombeninferno kapitulierten am Samstag die Gotteskrieger in ihrer letzten IS-Bastion auf syrischem Boden. Auf den Dächern der zerschossenen Gebäude wehen jetzt die gelben Fahnen der Syrisch-Demokratischen Kräfte. Damit endet nach der Befreiung des Irak im Dezember 2017 nun auch in Syrien die fünfjährige territoriale Existenz des „Islamischen Staats“.

Doch die militärische Niederlage des IS und der Untergang des Kalifats bedeuten nicht das Ende der Terrormiliz. Die meisten IS-Gefangenen, auch ihre Frauen, gebärden sich verstockt und verhetzt. Mit hassverzerrten Gesichtern fauchten evakuierte IS-Mütter in die Kameras, weitere Generationen von Jihadisten zur Welt zu bringen. Westlichen Militärexperten gehen davon aus, dass sich unter der syrischen Zivilbevölkerung Schläferzellen versteckt halten, die nur auf Befehle für neue Anschläge warten.

Chaos und Korruption

Auf irakischer Seite haben die Anhänger des selbst ernannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi längst wieder Fuß gefasst. Kidnappings, Straßensperren und Bombenanschläge aus dem Hinterhalt häufen sich. Dagegen kommt der Wiederaufbau der zerstörten Städte kaum voran. 1,8 Millionen Menschen leben nach wie vor in Flüchtlingslagern, weil sie kein Dach über dem Kopf haben.

Auch die chaotischen und korrupten politischen Verhältnisse spielen den Extremisten in die Hände. Allein in den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 verübten IS-Kämpfer über 1250 Attentate. In Mosul und der Ninive-Ebene tauchten wieder schwarze IS-Flaggen auf. Mindestens 15.000 Jihadisten sollen noch im Irak operieren. Dazu kommt eine unbekannte Zahl von Gotteskriegern, die sich aus der syrischen Enklave Baghouz über die nahe Grenze in die schwer zugängliche irakische Wüste abgesetzt haben, darunter wohl auch Terrorpate al-Baghdadi.

Syrische Kurden appellierten erneut an die Regierungen rund um den Globus, ihre Jihadisten zurückzunehmen. Denn ihre Justiz ist völlig überfordert, die 5000 gefangenen Terroristen selbst vor Gericht zu stellen oder über Jahre in ihren Haftanstalten wegzusperren. Zumal den mit Washington verbündeten Kurden nach dem verlustreichen IS-Feldzug bereits der nächste Krieg droht. Damaskus will deren De-facto-Autonomie beenden und den Norden Syriens – wenn nötig – mit Gewalt „befreien“. Lässt der Westen seine bisherigen Alliierten fallen, könnten die Kurden im Gegenzug auf die Idee kommen, die Heerscharen an Gotteskriegern wieder laufen zu lassen.

So steht den Regierungen in Europa und den USA jetzt die eigentliche Bewährungsprobe ins Haus: die möglichst rasche Rückholung ihrer IS-Fanatiker aus kurdischen Gefangenenlagern, bevor diese die Gelegenheit zu neuen Untaten bekommen.

