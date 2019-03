Israel beginnt Vergeltungsangriffe auf Ziele im Gazastreifen

In Israel sind am Montag sieben Menschen verletzt worden, als ein Haus in der Ortschaft Mishmeret nördlich von Tel Aviv von einer Rakete getroffen wurde. Die israelische Armee erklärte, das Geschoß sei aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Nach dem Angriff verlegte Israel weitere Truppen in die Nähe des Palästinensergebiets am Mittelmeer. Am frühen Montagabend flog Israel Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Die israelische Armee erklärte, die Angriffe auf "Hamas-Terror-Ziele" hätten begonnen.

Israelische Hubschrauber hätten eine Einrichtung des militärischen Arms der radikalislamischen Palästinenserorganisation im Westen des Gazastreifens mindestens drei Mal angegriffen, berichteten Augenzeugen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte bei einem Besuch in Washington, sein Land reagiere mit "Stärke" auf den Raketenangriff. "Wir werden tun, was nötig ist, unser Volk und unseren Staat zu verteidigen", sagte er bei einer Pressekonferenz an der Seite von US-Präsident Donald Trump. Beobachtern zufolge will Netanjahu einen neuen Gaza-Krieg vor den israelischen Parlamentswahlen am 9. April allerdings vermeiden.

Nach dem Treffen mit Trump wollte er umgehend nach Israel zurückkehren, "um die Einsätze aus der Nähe zu leiten". Eine geplante Rede vor der proisraelischen US-Lobbygruppe AIPAC sagte er deshalb ab. Für weiteren Zündstoff dürfte sorgen, dass Trump die annektierten Golanhöhen als israelisches Gebiet anerkennt.

Auch Trump äußerte sich betroffen über die jüngste Attacke und sagte, man wolle keinen weiteren solchen Angriff auf Israel sehen. Die Golanhöhen wären ein potenzieller Ausgangspunkt für derartige Attacken, sagte er als Begründung für seine Entscheidung.

Hamas bestreitet Raketenabschuss

Als mögliche Aggressoren gelten die palästinensische Hamas und deren Partner-Organisation "Islamischer Jihad". Doch beide Organisationen bestreiten einen absichtlichen Raketenangriff. "Niemand unter den Widerstandsbewegungen, einschließlich der Hamas, hat Interesse, von Gaza aus Raketen auf den Feind zu schießen", sagte ein hoher Vertreter der Hamas am Montag, der aber anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

Der Hamas-Repräsentant meinte, das Geschoß könnte durch das "schlechte Wetter" ausgelöst worden sein. Der mit der Hamas verbündete "Islamische Jihad" beteilige sich an dem Dementi, sagte der Vertreter weiter. Der "Islamische Jihad" warnte Israel am Montag in einer Mitteilung vor "Aggressionen gegen den Gazastreifen" und drohte mit einer "kraftvollen Reaktion".

Die Rakete hatte ein Haus in Mishmeret nördlich von Tel Aviv direkt getroffen, sagte die Sprecherin. Das Gebäude geriet nach Polizeiangaben nach dem Raketeneinschlag in Brand und wurde vollständig zerstört. Verletzt wurden vier Erwachsene und drei Kinder, wie das behandelnde Krankenhaus mitteilte. Eins der Kinder ist erst sechs Monate alt. Sechs der Verletzten gehörten alle zu einer Familie. Sie erlitten den Angaben zufolge leichte Brandverletzungen und wurden durch Raketensplitter verletzt.

Israel macht Hamas verantwortlich

Mishmeret liegt rund 20 Kilometer nördlich von Tel Aviv und rund 100 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Militante Palästinenser feuern häufig Raketen auf das Grenzgebiet um den Gazastreifen ab. Es ist jedoch ungewöhnlich, dass ein Geschoß so weit entfernt von dem Küstenstreifen einschlägt.

Eine israelische Armeesprecherin sagte am Montag, man wolle zwei Brigaden entsenden, Infanterie und Panzer. Außerdem solle eine begrenzte Anzahl von Reservisten in verschiedenen Einheiten für spezifische Aufgaben einberufen werden. Es handle sich um eine von der im Gazastreifen herrschenden Hamas selbst hergestellte Rakete. Sie habe eine Reichweite von rund 120 Kilometern. "Die Hamas hat diese Rakete abgefeuert", sagte die Sprecherin. "Wir sehen die Hamas als verantwortlich für alles, was im Gazastreifen passiert." Berichte, denen zufolge das Geschoß möglicherweise versehentlich abgefeuert wurde, wollte sie nicht kommentieren.

Zuletzt war während des Gaza-Kriegs 2014 eine Rakete so weit nördlich eingeschlagen. Das Geschoß schlug damals in der Küstenstadt Khadera ein, rund 120 Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Am 14. März hatte es den ersten palästinensischen Raketenangriff auf Tel Aviv seit 2014 gegeben. Daraufhin hatte Israels Luftwaffe rund 100 Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer bombardiert. Auch damals hieß es, die beiden Geschoße seien versehentlich abgefeuert worden.

(APA/Reuters/dpa/AFP)