Macrons Doppelspiel mit Xi Jinping

Wien/Paris. Es war ein Aufeinandertreffen, das nur so von Symbolik strotzte: Vor einer historischen, mit Palmen bewachsenen Mittelmeerkulisse empfing Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen chinesischen Konterpart Xi Jinping am Sonntag im südfranzösischen Badeort Nizza. Gleich mehrmals legte der Franzose vor den Kameras die Hand auf die Schulter des Chinesen, als er ihn an den griechischen Skulpturen der Villa Kérylos vorbei führte.

Die vor knapp hundert Jahren im antiken Stil in die Küstenfelsen gebaute Villa sollte als Symbol dafür dienen, dass Macron sich dem chinesischen Präsidenten als Vertreter der „europäischen Zivilisation“ präsentierte, sagten die Berater Macrons im Vorfeld. Denn der französische Staatspräsident hat sich an die Spitze einer EU-weiten Bewegung gestellt, die vor einem „naiven“ Umgang Europas mit der Volksrepublik warnt.

Diese zunehmend konfrontative Haltung spiegelt sich in einem jüngst veröffentlichten Papier der EU-Kommission wider. Es geht nicht nur um den wirtschaftlichen und technologischen Wettbewerb zwischen der EU und der aufstrebenden Großmacht, sondern auch um eine „systemische Rivalität“ zweier politischer Modelle, zwischen Demokratie und Autokratie.

Europäische Einheitsfront

So trat Chinas Staats- und Parteichef am Sonntag mit dem Abendessen an der Côte d'Azur den bisher heikelsten Teil seiner mehrtägigen Europareise an: Am Samstag noch konnte Xi in Rom einen PR-Erfolg verbuchen. Italien hat sich als erster G7-Staat Chinas weltumspannendem Infrastrukturprojekt, der Neuen Seidenstraße, angeschlossen, auch Handelsverträge im Wert von 20 Milliarden Euro wurden unterzeichnet. Mittels Eisenbahnlinien, Straßen, Seeverbindungen, Telekommunikations- und Energienetzwerken soll die sogenannte „Belt and Road“-Initiative neue Handels- und Verkehrsnetze zwischen Europa, Asien und Afrika aufbauen.

Rom will unter anderem seine Häfen als europaweite Drehkreuze für den Warenverkehr mit China etablieren. Auch 16 osteuropäische Staaten haben sich dem Projekt in der Hoffnung auf chinesische Investitionen bereits angeschlossen. Doch Kritiker sehen in dem Projekt mehr als nur wirtschaftliche Interessen. Peking versuche, Zugang zu kritischer Infrastruktur zu erhalten und sich politischen Einfluss zu erkaufen, heißt es. Zudem sehen Paris, Berlin und Brüssel durch nationale Alleingänge die europäische Einheitsfront gefährdet.

Und so hat Macron am Dienstag die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu einem gemeinsamen Treffen mit Xi in Paris geladen. „Dieser Besuch wird das Eintreten Frankreichs, Europas und Chinas für einen starken Multilateralismus unterstreichen“, sagte Macron am Sonntagabend. Nur vereint könne die EU der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entgegen treten, um auf Augenhöhe zu verhandeln.

Taktischer Stopp in Monaco

Paris und Berlin pochen seit Langem auf ein Prinzip der Gegenseitigkeit: China müsse seinen bisher völlig abgeschotteten Markt für öffentliche Auftragsvergaben öffnen, wenn es in Europa um entsprechende Projekte mitbieten wolle. Die EU-Kommission fordert zudem eine strengere Überprüfung chinesischer Investitionen in kritische Infrastruktur und Technologien.

Aufgeflammt war die Debatte über den wachsenden Einfluss chinesischer Konzerne in Europa am Umgang mit dem chinesischen Telekom-Konzern Huawei. Auch Frankreich prüft derzeit, ob der größte Netzwerkausrüster der Welt vom Aufbau der neuen Netzwerkgeneration 5G ausgeschlossen werden soll: Einerseits aus Sicherheitsbedenken, andererseits um europäische Firmen im Wettbewerb mit China und den USA wieder zu stärken. Nicht umsonst legte Xi einen Zwischenstopp in Monaco ein. Monaco Telecom arbeitet seit 2012 mit Huawei zusammen und hat dort im vergangenen September mit dem Ausbau eines 5G-Netzes begonnen.

Doch selbst in Frankreich ist die Angst vor dem Expansionsdrang Chinas verflogen, wenn es um handfeste Deals mit der Volksrepublik geht. So sollen im Rahmen von Xis Staatsbesuch wichtige Wirtschaftsverträge unterzeichnet werden, unter anderem in der Luftfahrt, im Nuklearbereich sowie für einen französisch-chinesischen Satelliten. Und auch, um Xi als Wirtschaftspartner zu bezirzen, hatte Macron bereits für die geeignete Kulisse gesorgt: Er empfing seinen chinesischen Staatsgast am Montag in Paris beim Triumphbogen und gab für ihn danach ein Galadiner im Élysée-Palast.

AUF EINEN BLICK Chinas Präsident Xi Jinping befindet sich seit Freitag auf Europa-Tournee. Er besuchte zuerst Rom und Palermo. In Italien unterzeichnete er ein „Seidenstraßen-Abkommen“. Danach reiste Xi Jingping nach Nizza, Monaco und schließlich Paris weiter. Dort werden am Dienstag auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Juncker dazustoßen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2019)