Theresa May schiebt Brexit-Abstimmung auf die lange Bank

London/Brüssel. Wagt Theresa May einen dritten Anlauf? Bis zum Montag gingen alle Beobachter davon aus, dass die britische Premierministerin ihr umstrittenes Austrittsabkommen mit der EU am Dienstag im Parlament erneut zur Abstimmung einbringen wird. Doch angesichts des anhaltenden Widerstands im Unterhaus zog May Montagnachmittag die Notbremse: Für ein neuerliches Votum habe sie nicht genug Rückhalt im Plenum des Unterhauses, sagte die Premierministerin.

Hinter den Kulissen ringt die Regierungschefin weiter verzweifelt um eine Mehrheit. Die Brexit-Hardliner aus ihren eigenen Reihen zeigten sich zuletzt geneigt, den Deal um den Preis von Mays Rücktritt annehmen zu wollen. „Wir brauchen eine neue Führung für die nächste Phase der Verhandlungen“, hieß es aus der European Research Group um Jacob Rees-Mogg.

Keine Bewegung gab es dagegen von der nordirischen DUP, die nicht nur die Mehrheitsbeschafferin von Mays konservativer Minderheitsregierung ist, sondern deren Verhalten wegen der inneririschen Grenze besonderes Gewicht hat. Gibt es keine Einigung auf einen Brexit-Deal, wird das unkontrollierte Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wieder wahrscheinlicher. Der neue Stichtag ist der 12. April – bis dahin haben die EU-27 den Briten Zeit gegeben, um sich zu einigen.

Ein Anlauf zur Konsensfindung könnte noch diese Woche stattfinden, denn im Parlament wurde zuletzt eine Reihe von Anträgen vorbereitet, die darauf zielten, der Regierung das Heft aus der Hand zu nehmen. Die Initiativen reichen von der Forderung nach einer Volksabstimmung, nachdem am Samstag über eine Million Menschen gegen den EU-Austritt demonstriert und aktuell bereits 5,5 Millionen für einen Exit vom Brexit unterschrieben hatten, bis zu einer „zweijährigen Nachdenkfrist“ vor einer endgültigen Entscheidung. Am aussichtsreichsten wurde ein Antrag eingeschätzt, durch Probeabstimmungen eine mehrheitsfähige Variante herauszufinden.

Obwohl dem Land das Wasser bis zum Hals steht, sind die Hardliner aber weiter nicht zu einem Konsens bereit. „Wir wurden auf Grundlage des Versprechens gewählt, unser Land aus der EU zu führen“, sagte Handelsminister Liam Fox. „Das schränkt unseren Handlungsspielraum ein.“ Ein Parlamentsbeschluss, der das Referendum nicht umsetze, werde eine „Sturmflut von aufgestauter Frustration der Wähler auslösen“.

Für diese von Brexit-Ultras regelmäßig aufgestellte Behauptung gibt es jedoch keine Evidenz. Nach der jüngsten Umfrage betrachten 90 Prozent der Briten den Verlauf der Brexit-Verhandlungen als „nationale Schande“, und deutlich mehr – nämlich 34 Prozent – geben der Regierung die Schuld als den Abgeordneten mit 26 Prozent. Ebenso wie unter den Abgeordneten gibt es aber auch unter der Bevölkerung nur eine Mehrheit: in der Opposition zu allen Optionen.

EU rechnet mit Schlimmstem

Diese Pattsituation ist der Hauptgrund dafür, dass die EU-Kommission den „No Deal“-Brexit mittlerweile als wahrscheinlich einstuft. Die Brüsseler Behörde ließ gestern wissen, dass die Vorbereitungen auf ein ungeregeltes Ausscheiden der Briten abgeschlossen seien. Das EU-Notprogramm umfasst insgesamt 15 Punkte – von der Gewährleistung des Flug- und Bahnverkehrs, über Fischerei und die Aufrechterhaltung des Handels mit CO 2 -Emissionen, bis hin zum visafreien Reisen, dem Studentenaustauschprogramm Erasmus und dem Zugang zu Gesundheitsversorgung für in Europa lebende Briten. Für besorgte EU-Bürger wurde unter der Telefonnummer 00800-67891011 eine kostenlose Brexit-Hotline in allen Amtssprachen der EU eingerichtet.

Sollten sich die Befürchtungen der Kommission bewahrheiten, würden die Beziehungen Großbritanniens zur EU nach dem harten Austritt lediglich durch das allgemeine Völkerrechte einschließlich der WTO geregelt. (gar/red.)

AUF EINEN BLICK Brexit-Fahrplan. Eigentlich sollte Großbritannien am 29. März aus der EU austreten. Angesichts des Streits in London hat die EU London einen Aufschub gewährt. Nimmt das britische Parlament das von Premierministerin May ausgehandelte Austrittsabkommen an, wird der Brexit auf den 22. Mai verschoben. Ansonsten müssen die Briten bis spätestens 12. April die EU über ihr weiteres Vorgehen informieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2019)