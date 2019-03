Ostukraine: Wo Frieden das wichtigste Wahlversprechen ist

Als Irina Heraschenko die Bühne betritt, ertönt höflicher Applaus. „Freunde“, wendet sie sich an die Versammelten und dankt ihnen, dass sie hier, in Awdijiwka, die Stellung halten. Draußen wird wieder einmal geschossen, aber das hört man nicht im schmucken Saal des Kulturpalastes von Awdijiwka, einer Frontstadt in der Ostukraine.



Heraschenko ist nicht zum ersten Mal in der Konfliktregion. „Mehr als 80 Mal“ habe sie das Gebiet besucht. Tatsächlich hat die Vizevorsitzende des ukrainischen Parlaments mit dem Krieg im Donbass Erfahrung – wenn auch nicht tagtäglich wie ihre Zuhörer: Sie verhandelt für Kiew bei den Minsker Gesprächen und ist für den Gefangenenaustausch zuständig. Heute wirbt sie für Präsident Petro Poroschenko. Am Sonntag ist Präsidentenwahl, und die Bürger Awdijiwkas können erstmals seit Konfliktbeginn wieder ihre Stimme abgeben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)