Neuer Gaza-Krieg scheint vorerst abgeblasen

Jerusalem. Zwar kam es zunächst noch zu Raketenalarm in den israelischen Ortschaften unweit des Gazastreifens, doch seit Dienstagfrüh herrscht ein Waffenstillstand. Die Angriffe haben auf beiden Seiten je sieben Verletzte gefordert.

Der Waffenstillstand stieß in Israel auf scharfe Kritik. Gadi Jarkoni, Chef der Regionalverwaltung Eshkol, die an den Gazastreifen grenzt, hat eine dauerhafte Lösung gefordert – „auch für das Problem der Angriffe mit Brandsätzen“, die die israelischen Dörfer in der Region bedrohen. Jarkoni verlor vor fünf Jahren bei einem palästinensischen Mörserangriff beide Beine vom Knie abwärts.

Benjamin Netanjahu, Israels Premier, der den Washington-Besuch abgebrochen hat, droht sein Image als „Mister Security“ zu verlieren. Das Oppositionsbündnis Blau-Weiß, mit gleich drei Ex-Generälen an der Spitze, nutzt die angespannte Lage zu Kritik: Israels „Abschreckungskraft“ müsse wiederhergestellt werden. (kna)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)