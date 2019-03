Donald Trumps rätselhafte Außenpolitik

Wien. Die amerikanische Außenpolitik unter Donald Trump: Schon mehr als zwei Jahre Ungewissheit über den Kurs Washingtons, widersprüchliche Signale an Gegner und Verbündete gleichermaßen, ein Personen-zentrierter Ansatz zur Lösung globaler Probleme. Richard Fontaine, der schon im US-Außenamt, Nationalen Sicherheitsrat und als außenpolitischer Berater des verstorbenen Senators und republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain gearbeitet hat und jetzt den Think Tank „Center for New American Security“ leitet, sieht den außenpolitischen Stil des jetzigen Präsidenten kritisch: „Tatsache ist doch – und das Beispiel Nordkorea zeigt das“, erläutert er im Gespräch mit der „Presse“, „dass die direkte, persönliche Kommunikation auf höchster Ebene bisher kaum Fortschritte gebracht hat.“