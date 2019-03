Kardinal im Libanon: Westen muss Syrienflüchtlinge repatriieren

Der maronitische Patriarch und katholische Kardinal im Libanon, Béchara Boutros Rai, hat den Westen aufgefordert, für die Rückführung der 1,5 Millionen Syrer, die ins Nachbarland Libanon geflohen sind, zu sorgen.

"Wir befürchten, dass die Flüchtlinge, wenn sie bleiben, in ein paar Jahren die libanesische Staatsbürgerschaft verlangen werden. Und wie das mit den Politikern so ist, werden sie sie auch bekommen. Und dann ist es mit dem demografischen Gleichgewicht zwischen christlichen und muslimischen Bürgern vorbei. Das würde das libanesische System in die Luft sprengen", erklärte Rai laut dem "Pro Oriente"-Informationsdienst (Mittwoch) am vergangenen Wochenende gegenüber einer Delegation des römischen Pilgerwerks "Opera Romana Pellegrinaggi".

Dezidiert sprach sich der 79-jährige Kardinal gegen einen Daueraufenthalt der Syrer im Libanon aus, weil dies die sensible "institutionelle Architektur" infrage stelle - mit möglichen negativen Konsequenzen für den ganzen Nahen Osten. Viele syrische Flüchtlinge würden es vorziehen, im Libanon zu bleiben, auch die internationale Gemeinschaft bestärke diese Absicht, wenn sie feststelle, dass die Flüchtlinge nicht zurückkehren könnten, weil es in Syrien keine Sicherheit gibt und zuerst eine politische Lösung gefunden werden müsse.

"Traumatisches Szenario" durch Palästinenser

Rai vermutet dahinter politische Ziele und erinnerte im Gespräch mit den Journalisten an das "traumatische Szenario" durch das Eintreffen der palästinensischen Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge und ihre Nachfahren seien im Libanon seit 1948, "und sie warten seit mehr als 70 Jahren auf die 'politische Lösung'", die es aber "nie geben" werde: "Es war die Rede von der Zwei-Völker-zwei-Staaten-Lösung, aber das ist unmöglich geworden. Denn auf dem Territorium, wo der palästinensische Staat entstehen sollte, sind überall israelische Siedlungen gewachsen."

Auch im Hinblick auf die syrischen Flüchtlinge müsse die Frage der politischen Lösung von der Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat getrennt behandelt werden. "Wir können nicht 71 Jahre warten wie bei den Palästinensern", betonte der Kardinal-Patriarch.

Auch wirtschaftlich habe die Präsenz von mehr als 1,5 Millionen Syrer den Libanon schon destabilisiert. Schon jetzt würden 30 Prozent der angestammten libanesischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, 40 Prozent der Arbeitsfähigen seien ohne dauernde Beschäftigung. Zudem könnten die Flüchtlinge eines Tages im großen schiitisch-sunnitischen Konflikt manipuliert werden, der ganz Nahost in Atem halte.

Die angestammte libanesische Bevölkerung wurde zuletzt 2016 auf etwa 6,2 Millionen geschätzt. Aufgrund des brisanten Gemischs an Ethnien und Religionen wird seit den 1930ern keine amtliche Statistik dazu mehr geführt. Eine Studie von 2012 teilte die damals etwa 4,3 Millionen Bürger im Libanon in 54 Prozent Sunniten und Schiiten, 40 Prozent Christen, gut fünf Prozent Drusen sowie Splittergruppen auf.

"Christen leben seit 2000 Jahren im Nahen Osten"

Rai übte scharfe Kritik an der Politik des "Westens" gegenüber den Christen des Nahen Ostens im Allgemeinen und dem Libanon im Besonderen. Wörtlich sagte er: "Eine gewisse westliche Kultur vertritt die Auffassung, dass die Religionsgemeinschaften im Nahen Osten nicht zusammenleben können. Um dieser Idee Nachdruck zu verleihen, zetteln diese Mächte auch Kriege an, schicken Waffen, unterstützen Terroristen und zerstören Länder. Die orientalischen Christen müssen dafür die Zeche bezahlen, weil viele Muslime den Westen mit dem Christentum identifizieren." In der derzeitigen Situation müsse hingegen noch deutlicher gesagt werden, dass die Christen des Nahen Ostens keine "Schutzpatrone" aus dem Westen suchten oder bräuchten.

Der Kardinal sprach sich auch gegen das Schema "Muslimische Mehrheit versus christliche Minderheit" für die Beschreibung der Lage der Christen aus. "Wir sind aus einem geschichtlichen und einem theologischen Grund keine Minderheit. In historischer Sicht leben die Christen seit 2000 Jahren in Nahost. Wir gehören hierher, wir sind keine Ausländer. Aus theologischer Sicht sind die Christen des Nahen Ostens nicht Einzelpersonen oder isolierte kleine Gruppen. Sie sind die Kirche Christi. Die ist im Nahen Osten ebenso anwesend wie in Rom, in Honolulu oder auf Madagaskar. Wir sind die Kirche, nicht eine 'Minderheit'."

Er meinte, dass westliche Politik den Nahost-Christen nie wirklich Wert beigemessen habe: "Ihr ging es um wirtschaftliche Interessen, Erdöl, Geld und Geostrategie. Jetzt laden uns alle zu Konferenzen ein, um von der Situation der Christen im Nahen Osten zu berichten. Wir sagen dann: Ihr habt uns mit den von euch unterstützten und aufgedrängten Kriegen zerstört. Und jetzt kommt ihr und fragt, wie es den Christen geht!"

