Türkische Jets bedrängten Hubschrauber mit griechischem Premier

Ein nicht alltäglicher Luftzwischenfall verfinstert die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland: Athen hat am Mittwoch "energisch" dagegen protestiert, dass türkische Kampfflugzeuge über der Ägäis einen griechischen Hubschrauber abgedrängt hatten. Darin flog justament Regierungschef Alexis Tsipras.

Wie Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Mittwoch mitteilte, verurteile man das Vorgehen der Türkei. Der türkische Botschafter wurde ins Athener Außenamt einbestellt.

Tsipras war am Montag in einem großen zweirotorigen Chinook-Hubschrauber auf dem Weg zur Insel Agathonissi in der Nähe der türkischen Küste gewesen. Tsipras zufolge zwangen die türkischen Maschinen den Piloten seines Helikopters zu einem "Zickzack-Flug", bevor griechische Jäger eingriffen und die Türken vertrieben.

"Offenbar wollten die Kampfflugzeuge an unserem Nationalfeiertag teilnehmen", sagte der Regierungschef später ironisch. Griechenland erinnert alljährlich mit Militärparaden und anderen Veranstaltungen an den 25. März 1821, als der Aufstand gegen die fast vier Jahrhunderte währende osmanische Herrschaft begann.

Zuletzt war es 1996 zwischen den beiden Nato-Staaten wegen des Streits um die winzige Felseninsel Imia (türkisch: Kardak) in der südöstlichen Ägäis fast zu einer wirklichen militärischen Konfrontation gekommen, die erst nach massivem Druck der USA abgewendet wurde.

(AFP)