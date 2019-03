Kurden warten auf Tag der Abrechnung

In der Musikschule Ma in Diyarbakır herrscht Hochbetrieb. Einige Schüler üben Geige, andere spielen die Saz, eine langhalsige Laute. Eine Familie trägt Töpfe mit Mittagessen für die Lehrer herein. Ma ist mehr als nur eine Schule für musikbegeisterte Kinder in Diyarbakır, der größten Stadt in dem vor allem von Kurden bewohnten Gebiet der Türkei. „Ma“ bedeutet „gemeinsam“ auf Kurdisch – die Schule ist so etwas wie eine Kooperative, entstanden aus Protest gegen die Stadtverwaltung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)