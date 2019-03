Spanien: Dissidenten stürmten Botschaft

Madrid. Der Überfall auf die nordkoreanische Botschaft in Madrid Ende Februar gibt weiterhin Rätsel auf: Wer ist die mysteriöse Dissidentengruppe, die sich nun zu der Tat bekannt hat? Und was ist am 22. Februar wirklich passiert – wenige Tage, bevor US-Präsident Donald Trump Nordkoreas Diktator, Kim Jong-un, in Hanoi getroffen hat?

Zur Aktion bekannte sich jetzt eine Gruppe namens Cheollima Civil Defence (CCD). Diese gibt an, nordkoreanischen Flüchtlingen zu helfen und das Kim-Regime stürzen zu wollen. Sie erklärte sich zudem zur Exilregierung Nordkoreas, die sie als „Free Joseon“ bezeichnet. Joseon ist der alte Name für Korea.

Bisher war die Organisation kaum bekannt, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Sie hat zwar eine eigene Webpage und YouTube-Kanal, doch zu internationalen Medien suchte sie keinen Kontakt. Aufgefallen ist die CCD erstmals 2017, nach der Ermordung von Kim Jong-uns älterem Bruder, Kim Jong-nam, in Malaysia. Damals veröffentlichte die Gruppe ein Video von Kim Jong-nams Sohn und erklärte, sie würde dessen Sicherheit garantieren. Gerüchten zufolge hat die CCD Verbindungen zum südkoreanischen Geheimdienst – und möglicherweise zur CIA. Mitglied ist jedenfalls Adam Hong Chang, ein Aktivist mit mexikanischem Pass, der in den USA lebt. Er soll die Aktion in Madrid geplant und angeführt haben.

Unklar bleibt, was am 22. Februar wirklich geschehen ist: Nach Angaben spanischer Medien, die sich auf den spanischen Geheimdienst berufen, stürmten mit Macheten bewaffnete Personen das Gebäude, fesselten und knebelten Mitarbeiter der Botschaft, die sie dann stundenlang befragten. Eine Frau konnte aus dem Fenster fliehen und schrie um Hilfe, worauf die Nachbarn die Polizei alarmierten. Laut „El País“ identifizierten die Sicherheitskräfte einen Mann, der als CIA-Agent bekannt war. Ziel sei es möglicherweise gewesen, von den Botschaftsmitarbeitern vor dem Hanoier Gipfel relevante Aussagen zu erzwingen. Die CIA dementierte.

Nur eine friedliche Einladung

Diese Version weist die CCD zurück: „Wir wurden in die Botschaft eingeladen“, erklärt die Gruppe im Internet. Niemand sei geknebelt oder geschlagen worden.

Davor hatte die spanische Justiz mitgeteilt, der mutmaßliche Anführer der Gruppe habe die US-Bundespolizei FBI kurz nach dem Überfall kontaktiert, um Informationen im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Botschaft bereitzustellen. (ag., basta)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)