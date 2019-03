Was die neue CDU-Chefin "aggressiv" macht

Als die CDU im Dezember Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) zur neuen Chefin wählte, waren viele in der SPD enttäuscht. Sie hatten auf einen Sieg ihres wirtschaftsliberalen Rivalen Friedrich Merz gehofft. Von Merz, so das Kalkül, könnte man sich besser abgrenzen. SPD-Chefin Andrea Nahles jedoch sah das anders. "Ich habe mich gefreut. Von Frau zu Frau", verriet Nahles am Mittwochabend, als sie im "Polittalk"-Format der Bertelsmann Stiftung erstmals gemeinsam mit der neuen CDU-Chefin AKK auf dem Podium saß.

Das war nicht unspannend. Denn es könnte rein theoretisch der Tag kommen, an dem Angela Merkel die Kanzlerschaft fliegend an AKK übergeben will. Und an dem die SPD vor der Frage steht, ob sie das unterstützt – oder ob sie die Große Koalition in die Luft sprengt. Inwiefern die SPD dann noch Nahles folgt, ist freilich eine andere Frage.

"Die Jungs können das immer alles"

Beide Parteichefinnen schildern in der Diskussion, wie sie als Frauen mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Das verbindet. Nahles war schon SPD-Generalsekretärin und Arbeitsministerin. Doch in jedem neuen Amt müsse man als Frau "von vorne anfangen", klagt sie. Immer lese sie dann Artikel mit Titeln wie: „Kann sie das?“ Das ärgert Nahles. Sie habe noch nie gelesen: "Kann der das?". "Die Jungs", sagt Nahles ironisch, "können das immer alles".

Kramp-Karrenbauer nickt. "Lernkurve" sei für sie schon jetzt das "Unwort des Jahres", sagt die neue CDU-Chefin. Denn ihr würde jetzt oft attestiert, sie habe "eine enorme Lernkurve hingelegt". Als wäre sie Anfängerin, als hätte sie noch kein Bundesland regiert. "Es nervt mich richtig", sagt Kramp-Karrenbauer. "Es macht mich auch ein Stück weit aggressiv."

"Retten diese Frauen die Volksparteien?", lautete die zentrale Frage der Debatte. AKK beantwortete sie mit "Nein". Man könne doch nicht alleine "komplexe Gesamtkunstwerke" wie Volksparteien retten. Bei der SPD konnte man die Frage schon im Vorfeld verneinen. Die Sozialdemokraten schwächeln unter Nahles. Sie liegen zwischen 15,5 und 17 Prozent. Die EU-Wahl droht zum Fiasko zu werden.

Und die andere Frage? Würde Nahles eine Kanzlerin AKK mittragen? Im Fall des Falles? "Wir müssten darüber reden in den Gremien der SPD", erklärt die SPD-Chefin auf eine entsprechende Frage. Ein kategorisches Nein hört sich anders an. Auch wenn Nahles ergänzt, sie gehe davon aus, dass "Frau Merkel" bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 Kanzlerin bleibe. Das habe Merkel der SPD auch so gesagt.