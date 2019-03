Israel bombardiert iranische Stellungen in Syrien

Israelische Kampfflugzeuge haben Ziele nahe der syrischen Stadt Aleppo bombardiert. Das berichtet die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Laut SANA habe die syrische Luftabwehr den israelischen Angriff abgewehrt. Ziel sei ein Industriekomplex nordöstlich von Aleppo gewesen. Mehrere Bewohner der Stadt sagten der Nachrichtenagentur AFP, die Angriffe hätten zu einem Stromausfall geführt.

Mindestens sieben proiranische Kämpfer starben

Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte galt der israelische Luftschlag Munitionslagern der "iranischen Truppen und ihrer Verbündeten", es habe mehrere starke Explosionen gegeben. Dabei sollen mindestens sieben proiranische Kämpfer getötet worden sein.

Israel hat in der Vergangenheit immer wieder Luftangriffe in Syrien durchgeführt. Dabei gerieten vor allem Einrichtungen iranischer Eliteeinheiten und der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah ins Visier. Der Iran und die Hisbollah unterstützen das Regime des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Ohne diese ausländischen Bodentruppen wäre es dem Machthaber schwer gefallen, das Kriegsglück wieder zu seinen Gunsten zu wenden. Zugleich sind sowohl das iranische Regime als auch die Hisbollah Erzfeinde Israels. Die israelische Regierung sieht den wachsenden Einfluss beider im Nachbarland Syrien als Bedrohung an.

Drohung des Hisbollah-Chefs

Der Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, rief zuletzt auch zum "Widerstand" gegen die Entscheidung der USA auf, die Golanhöhen als Teil Israels zu akzeptieren. Die USA hätten ihre "Verachtung für die arabische und islamische Welt" zum Ausdruck gebracht und dem Friedensprozess in der Region erheblich geschadet, sagte Nasrallah in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Israel hat die Golanhöhen im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1981 annektiert. International wurde das aber nie anerkannt: Das Gebiet wird nach wie vor als Territorium Syriens angesehen. Nun ist aber die Regierung in Washington vorgeprescht und hat die Souveränität Israels über die Golanhöhen anerkannt.

USA bleiben im Sicherheitsrat isoliert

Dieser Schritt der USA wurde in der Nacht auf Donnerstag auch im UN-Sicherheitsrat in New York diskutiert. Washington blieb dabei isoliert. So sagte die britische UN-Botschafterin Karen Pierce während einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums am Mittwoch, der Schritt der USA verstoße gegen eine Resolution, die die Annexion der Golanhöhen durch Israel für "null und nichtig" erklärt habe.

Ähnlich äußerte sich der russische UN-Botschafter Wladimir Safronkow. Er warnte, dass die US-Entscheidung zu mehr Instabilität im Nahen Osten führen könne. Auch andere Mitglieder des Rats, darunter Deutschland, haben sich besorgt geäußert.

Der Beschluss sei richtig gewesen, weil die Menschen in dem Gebiet schon seit Jahrzehnten nach israelischem Recht lebten und die Golanhöhen nicht unter die Herrschaft Syriens und des Iran fallen dürften, sagte der amerikanische Vize-Botschafter. Die Entscheidung der US-Regierung werde die UN-Friedensmission in der Region nicht beeinträchtigen, versicherte Rodney Hunter.

Syrien hatte die Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. In einem Brief warf das Land den USA einen "schamlosen Verstoß" gegen UN-Resolutionen vor. Deutschlands UN-Botschafter Christoph Heusgen nannte den syrischen Brief zutiefst zynisch. Mit Blick auf den Bürgerkrieg in Syrien erklärte er, die Regierung in Damaskus habe in den vergangenen acht Jahren auf grobe Weise gegen das internationale Kriegsrecht verstoßen und sei verantwortlich für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

(APA/AFP/red.)