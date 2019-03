Erdogan bekräftigt: Hagia Sophia soll wieder Moschee werden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bekräftigt, dass er die berühmte Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückverwandeln will. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Donnerstag unter Berufung auf ein TV-Interview. Erdogan

hatte schon vor drei Tagen im Wahlkampf vor den Kommunalwahlen gesagt, es sei "nicht unmöglich", dass aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee werde. In dem Interview mit dem Sender A-Haber stellte er es jetzt so dar, als ob die Entscheidung gefallen sei. "Hagia Sophia wird nicht länger Museum genannt werden. Sie wird aus diesem Status herausgenommen. Wir werden Hagia Sophia eine Moschee nennen", sagte Erdogan Anadolu Ajansi zufolge.

Die im 6. Jahrhundert nach Christus erbaute Hagia Sophia

(griechisch: Heilige Weisheit) war fast ein Jahrtausend lang das

größte Gotteshaus der Christenheit. Nach der Eroberung des damaligen

Konstantinopels 1453 wandelten die Osmanen die Kirche in eine

Moschee um. Seit 1934 ist sie aber ein Museum und zieht jährlich

Hunderttausende Besucher an.

Spiel mit Manifest des Christchurch-Attentäters

In der Türkei stehen am Sonntag Kommunalwahlen bevor. Und Erdogan zieht alle Register, um Zuspruch zu erhalten. Das Thema Hagia Sophia - mit dem Erdogan schon seit Jahren kokettiert - war nach den Terroranschlägen auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch wieder hochgekocht. Der Attentäter hatte Medienberichten zufolge in einem Manifest auch von einer Hagia Sophia "ohne Minarette" gesprochen.

Erdogan nutzte die Anschläge in Wahlkampfreden zu Angriffen gegen

den "islamfeindlichen Westen". Er hatte zudem verpixelte Ausschnitte

aus den Aufnahmen des Attentäters von der Tat gezeigt, während es in

aller Welt Versuche gab, das Gewaltvideo aus dem Internet zu

entfernen.

(APA/dpa)