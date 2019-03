Neuseeland-Attentäter war mit Österreichern in Nordkorea unterwegs

Der rechtsextreme Attentäter von Neuseeland war auf seiner Nordkorea-Reise 2014 in einer Gruppe unterwegs, in der sich auch drei Österreicher befunden haben sollen. Das gab Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Donnerstag im Nationalrat bekannt. Der Sprecher des Innenministeriums wollte auf Anfrage der "Presse" dazu aber keine genaueren Angaben machen. Das sei aus "ermittlungstechnischen Gründen" nicht möglich.

Zudem berichtete der Innenminister, dass sich der Attentäter von 27. November bis zum 4. Dezember 2018 in Österreich befunden habe. Er sei aus Ungarn gekommen, habe 2.000 Kilometer per Leihauto zurückgelegt und sei dann in die estnische Hauptstadt Tallinn weitergereist.

Die Behörden ermittelten nun, ob es Kontakte zu extremistischen Personen, Gruppierungen oder Netzwerken in Österreich gegeben habe, sagte Kickl. Derzeit seien solche "nicht bekannt", es gebe nur den Nachweis einer Spende an den Sprecher der Identitären, Martin Sellner.

Auch von Ermittlungen gegen das von deutschen Bundeswehr- und Sicherheitsbehördenmitgliedern gebildete Netzwerk "Schattenarmee" berichtete der Minister. Die rechtsextreme Gruppe hatte sich auf den "Tag X" eines Systemumsturzes vorbereitet und Todeslisten angelegt.

(APA/red.)