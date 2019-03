Taiwans Regierung will Todesstrafe für tödliche Alko-Unfälle

In Taiwan soll Fahren unter Alkoholeinfluss, das in einen tödlichen Unfall mündet, künftig unter Umständen mit der Todesstrafe geahndet werden. Das Kabinett in Taipeh beschloss am Donnerstag eine Änderung des Strafrechts, wonach das Verursachen eines Todesfalls durch betrunkenes Fahren künftig wie ein Mord gewertet werden kann. Und auf Mord steht theoretisch die Todesstrafe.

Mit der Gesetzesänderung reagiert die Regierung auf mehrere von betrunkenen Fahrern verursachte Todesfälle, die große Empörung ausgelöst hatten. Das Parlament muss der Novelle noch zustimmen. Derzeit kann in Taiwan ein Kfz-Unfall-Verursacher, der unter Alkoholeinfluss getötet hat, mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden.

Mehrere Menschenrechtsgruppen und Gegner der Todesstrafe verurteilten am Donnerstag das Vorhaben. Sie forderten eine "rationale Gesetzgebung für irrationales Fahren unter Alkoholeinfluss". Die Todesstrafe hatte Taiwan 2010 nach fünfjähriger Pause wieder eingeführt. Umfragen zufolge unterstützen die meisten Taiwaner diesen Schritt.

Weltweit gibt es nur wenige Länder, in denen das Verursachen tödlicher Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss mit dem Tod bestraft werden kann. In China etwa droht bei derartigen Fällen die Hinrichtung, auch in einigen US-Staaten besteht diese Möglicheit.

Tödlicher Unfall kann auch in Österreich ein Mord sein

Auch in Österreich kann eine Unfallverursachung unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vom einem Gericht unter Umständen als Mord gewertet werden. In der Regel erfüllt das zwar den Tatbestand der Grob fahrlässigen Tötung (§ 81 Strafgesetzbuch), worauf bis zu drei, bei mehreren Todesopfern fünf Jahre Haft drohen. Sind die Umstände allerdings extrem, kann das Gericht es als Mord werten: So fällte der Oberste Gerichtshof in Wien erst im Jänner ein richtungsweisendes Urteil. Es ging um einen Mann, der in Wien-Penzing nach Streit mit seiner Ex-Freundin mit mehr als 100 km/h in einer 30er-Zone gerast war, 2,3 Promille Alkohol im Blut hatte und eine Vespa rammte. Deren Lenker (37) sowie sein Beifahrer starben.

Vor der Wahnsinnsfahrt hatte er per WhatsApp mitgeteilt, dass er sich umbringen wolle. Vor Gericht sagte er, er habe zu dem Zwecke beispielsweise gegen eine Mauer fahren wollen. Letztlich folgten die Geschworenen der Vorinstanz dem Vorbringen der Staatsanwaltschaft, wonach der Täter sich so verhalten habe, also würde er auch den Tod Anderer in Kauf nehmen. Der OGH bestätigte im Zuge einer Nichtigkeitsbeschwerde das Urteil wegen Mordes grundsätzlich, die Entscheidung über das Strafausmaß (zehn Jahre Haft) wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Rechtsdogmatisch ging es um die Frage eines bedingten Vorsatzes: Vorsatz bedeutet im Strafrecht nämlich nicht allein, dass der Täter unbedingt gewollt haben muss, einen strafrechtlichen Tatbestand zu verwirklichen - also etwa, dass jemand stirbt. Ein bedingter Vorsatz (Dolus eventualis) genügt bereits (§5 StGB). Darunter versteht man juristisch, dass jemand es ernstlich für möglich hält, durch sein Handeln eventuell eine Straftat zu begehen, aber sich damit abfindet.

(AFP/red.)