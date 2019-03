Attentäter verreiste mit Österreichern

Wien. Bei einer hitzigen Debatte im Nationalrat zu den Österreich-Beziehungen des rechtsradikalen Christchurch-Attentäters Brenton Tarrant gab Innenminister Herbert Kickl gestern neue Details bekannt: Der 28-jährige Australier, der am 15.März in Neuseeland 50 Menschen in zwei Moscheen erschoss, soll den österreichischen Identitären Geld gespendet haben. Kickl veröffentlichte auch den Zeitraum der Rundreise des Attentäters durch Österreich. Demnach hielt er sich vom 27. November bis zum 4. Dezember 2018 hierzulande auf. In Wien mietete er ein Auto und legte 2000 km zurück, möglicherweise reiste er auch nach Deutschland.

Tarrant reiste zudem 2014 mit drei Österreichern durch Nordkorea. Wie „Die Presse“ erfuhr, besuchte er mit dem schwedischen Reiseveranstalter Korea Konsult das Land, das man als Individualtourist nicht bereisen darf. Korea Konsult ist bei Touristen beliebt, die aus Neugierde oder Abenteuerlust nach Nordkorea wollen. Auch drei Österreicher waren dabei. Einer soll die Behörden informiert haben, dass er Tarrant auf der Reise kennengelernt hatte.

Vorbild für Rechtsextreme

Was Tarrant motivierte, nach Nordkorea zu reisen, bleibt offen. Brisant ist, dass das stalinistische Nordkorea für Rechtsradikale ein Vorbild ist. „Solange die Nordkoreaner ihr eigenes Blut behalten, werden sie ihre Identität verteidigen“, sagt Matthew Heimbach, Gründer der US-Gruppe Traditionalist Youth Network, die für Rassentrennung eintritt. In einem Video wirbt er mit Bildern von Adolf Hitler und Kim Jong-un. Seine Ideen inspirierten Tarrant. 2014 sagte übrigens Matteo Salvini, Italiens rechtspopulistischer Innenminister: „Wir bewundern den beeindruckenden Sinn für Gemeinschaft der Nordkoreaner.“ (basta, ath)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)