Bratislava. Am Wochenende könnte in der Slowakei erstmals eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt werden. Vor dem entscheidenden zweiten Durchgang der Präsidentenwahl am Samstag gilt die 45-jährige Zuzana Čaputová als große Favoritin. Die noch vor wenigen Monaten weitgehend unbekannte Bürgeranwältin und Umweltaktivistin stürmte in den Umfragen innerhalb von wenigen Wochen an die Spitze und verblüffte die gesamte Konkurrenz.

