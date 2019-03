Poroschenko setzt vor Wahl auf Zuversicht

Wien/Kiew. Kurz vor der ukrainischen Präsidentschaftswahl am Sonntag hat sich Amtsinhaber Petro Poroschenko ungeachtet der Umfragen zuversichtlich gezeigt, den als Favorit geltenden Komiker Wolodymyr Selenskij zu schlagen. Er sei „absolut zuversichtlich“, dass es Russland trotz aller Einmischungsversuche in die Wahl nicht gelingen werde, die Integration der Ukraine in die EU und die Nato zu blockieren, sagte er. Laut Geheimdienst kam es in der letzten Zeit zu vermehrten Hackerangriffen.

Letzten Umfragen zufolge liegt Komiker Selenskij in der Wählergunst an erster Stelle. Poroschenko und Ex-Premierministerin Julia Timoschenko müssen demnach darum kämpfen, wer von ihnen in die Stichwahl gegen Selenskij am 21. April einzieht. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)