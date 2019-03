Enthüllungsjournalist Hersh ortet Trump-Debakel für US-Presse

Ein gerüttelt Maß an Medienschelte wegen der Berichterstattung der meisten amerikanischen Pressetitel über Präsident Donald Trump und die Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller in der sogenannten Russland-Affäre verteilt nun just der legendäre Enthüllungsjournalist Seymour Hersh: Er selber habe den Medien zwei Jahre lang erklärt, "dass sie sich in der Russland-Sache verrannt haben", sagte Hersh dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch: "Niemand wollte es hören. Die Zeitungen sind weniger offen für Information", so Hersh, der unter anderem für das Nachrichtenmagazin "New Yorker" arbeitet.

Muellers Untersuchung sollte klären, ob und wie weit sich Russland in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt habe und ob das Trump-Lager gemeinsame Sache mit Russland machte. Dafür fand man keine ausreichenden Beweise, wie sowohl Sonderermittler Mueller als auch Justizminister William Barr befanden.

"Die üblichen Verdächtigen: die Russen"

"Ich habe das seit zwei Jahren gesagt: Ich verstehe, dass man Trump hasst", sagte Hersh, selbst US-Bürger. "Aber Absprachen mit den Russen? Das heißt, dass man Schritt A macht, um B zu erreichen. Dazu ist er gar nicht in der Lage."

Im Hinblick auf die Veröffentlichung von E-Mails aus dem Umfeld von Trumps damaliger Gegenkandidatin Hillary Clinton sagte Hersh: "Die Demokraten haben die Wahl verloren. Dann wurden die üblichen Verdächtigen dafür verantwortlich gemacht: die Russen."

Seymour Hersh – Screenshot (YouTube.com)

Er sage zwar nicht, dass sie nichts damit zu gehabt hätten. "Aber um die E-Mails zu hacken, bedurfte es nicht des russischen Geheimdienstes." Und: "Das Ganze ist ein Debakel für die amerikanische Presse."

Medien sollten sich auf andere Aspekte konzentrieren

Letztlich prangerte er das vielfach schon automatisierte Trump-Bashing vieler Medien an. Hersh riet zu einer anderen Schwerpunktsetzung: "Sie sollten sich mehr auf das konzentrieren, was innerhalb der Regierung passiert: Da werden überall gute Leute durch schlechte ersetzt." Hersh meinte: "Auf solche Geschichten sollten sich die Medien stürzen statt auf Trumps Tweets."

Hersh, gebürtig aus Chicago, war langjähriger Autor der "New York Times", einer Zeitung, die besonders Trump-kritisch ist. Der heute 81-Jährige war weltbekannt geworden, als er das von amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg begangene Massaker von My Lai aufdeckte. Dazu deckte er allerhand andere Vorgänge bis Skandale in Politik, Militär und Geheimdiensten auf.





(APA/dpa)