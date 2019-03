Malta: Anklage wegen Piraterie gegen drei Migranten

Nach der Entführung eines türkischen Frachtschiffs von libyschen Gewässern nach Malta sind drei junge Afrikaner am Samstag in Malta wegen Piraterie bzw. Entführung und Terrorismus angeklagt worden.

Die drei Burschen im Alter von nur 15, 16 und 19 Jahren waren unter jenen 108 Afrikanern, die der Tanker "El Hiblu 1" vor einigen Tagen kurz vor der libyschen Küste aus Booten aufgenommen hatte. Die kleine Besatzung des Schiffs, das Tripolis anlaufen und die Migranten dort anlanden wollte, soll mit Gewalt und gefährlichen Drohungen gezwungen worden sein, den Kurs zu ändern und nach Malta zu fahren. Dort enterten am Donnerstag Spezialkräfte der Armee das Schiff im Hafen von La Valletta. Zunächst waren fünf Menschen festgenommen worden.

Die drei Angeklagten sollen laut maltesischen Medien aus Guinea und der Elfenbeinküste stammen. Sie bekannten sich am Samstag für nicht schuldig. Ihnen drohen Haftstrafen zwischen sieben und 30 Jahren. Die zuständige Richterin, Donatello Frendo Dimech, wies den Antrag der Pflichtverteidigung zur vorläufigen Freilassung gegen Kaution ab. Die Beschuldigten oder diesen Nahestehende hätten offenbar kein dafür ausreichendes Vermögen. Die Namen der Minderjährigen, beide aus Guinea, dürften nicht medial verbreitet werden.

Zweifel an Angaben des Kapitäns

Maltas Streitkräfte hatten in den vergangenen Tagen bereits von "Piratenaktion" gesprochen, ebenso Italiens Innenminister Matteo Salvini, der dafür von NGOs, einigen Medien und linken Politikern schwer kritisiert worden war. Allerdings gibt es mittlerweile Zweifel an der Aussage des Kapitäns, dass er wirklich die Kontrolle über sein Schiff verloren habe: Laut maltesischen Polizeikreisen ist es möglich, dass er das (per Funk) nur behauptet habe, um Malta anlaufen zu dürfen. Die Migranten hatten sich geweigert, in Libyen an Land zu gehen, weil sie dort in Gefahr seien.

(Reuters)