"Mr Brexiteer" legt Eurostar-Züge in London lahm

Ein Demonstrant hat viele Stunden lang die Eurostar-Züge zwischen London und Paris ausgebremst. Britische Medien vermuteten am Samstag, dass es sich bei dem Mann um einen Teilnehmer eines Brexit-Protestmarsches handle, da er eine englische Fahne bei sich trug. Am Freitag, dem ursprünglich geplanten Austrittstag Großbritanniens aus der EU, hatten Tausende Brexit-Anhänger mit Fahnen vor dem Parlament in London demonstriert.

Der 44-Jährige hatte die Nacht auf dem Dach des Bahnhofs St. Pancras in London verbracht und konnte nach etwa zwölf Stunden festgenommen werden, wie die britische Verkehrspolizei berichtete. Tausende Menschen waren von dem Chaos betroffen.

"Sie haben den Rest meines Lebens ruiniert"

Auf einem im Kurznachrichtendienst Twitter zirkulierenden Bild war ein Mann auf dem Dach eines Terminals zu sehen, der eine Fahne schwenkte.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Motiv des Festgenommenen. Für viele gestrandete Reisende stand hingegen der Grund schon früh fest: "Mr Brexiteer, Sie haben meinen Geburtstag und den Rest meines Lebens ruiniert", schrieb etwa eine Frau auf Twitter.

– REUTERS

Tory-Abgeordnete verstärken Druck auf May

Unterdessen wächst der Druck auf die britische Premierministerin Theresa May: 170 der 330 konservativen Parlamentsabgeordneten haben nach einem Bericht der "Sun" einen Brief sie geschickt, in dem sie den Austritt Großbritanniens aus der EU fordern - auch wenn dies nur ohne Vertrag gehe. "Wir wollen die EU am 12. April verlassen oder aber sehr rasch danach", zitierte das Blatt am Samstag aus dem Brief.

(APA/Reuters/Red.)