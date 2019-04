Türkei: „Die nächsten Tage werden kritisch“

Istanbul. Auf dem Taksim-Platz im Herzen Istanbuls gehen am Tag nach der Kommunalwahl die Bauarbeiten an der Prachtmoschee weiter, mit der die AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan ihren Machtanspruch über die Metropole demonstrieren will. Doch trotz Panzerwagen, Wasserwerfern und Polizeigittern weht spürbar ein neuer Wind über den Platz – ein Hauch von Erleichterung, mit dem Passanten den greifbaren Wahlsieg der Opposition in ihrer Stadt begrüßen. „Das wurde ja höchste Zeit“, sagt ein Simit-Verkäufer, während er seine Sesam-Kringel austeilt. „Wir brauchen dringend Veränderung“, pflichtet ihm ein Student bei, der mit seinen 20 Jahren noch keine andere Partei im Rathaus gesehen hat. „Jetzt beginnt ein neues Zeitalter.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)