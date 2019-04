Briten taumeln Brexit entgegen

London/Brüssel. Das neuerliche Scheitern des britischen Unterhauses, für eine Brexit-Variante eine Mehrheit zu finden, hat in London einen Schock ausgelöst. In ungewöhnlich langen Beratungen – und unter Ausschluss der führenden Beamten – wollte Premierministerin Theresa May am gestrigen Dienstag den weiteren Kurs der britischen Regierung festlegen, während in Brüssel die Vorbereitungen auf ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU fortgeführt wurden. May bemüht sich nach wie vor, das von ihr verhandelte Austrittsabkommen durchs Parlament zu bugsieren.

Der Deal, der vom Unterhaus vergangene Woche zum dritten Mal abgelehnt wurde, könnte den Abgeordneten bereits am heutigen Mittwoch wieder zur Abstimmung vorgelegt werden. Ebenfalls heute will die EU-Kommission in Brüssel die nächste Tranche ihrer Notfallpläne für den Fall eines harten Brexit präsentieren – angekündigt wurden Details zu Grenz- und Zollkontrollen. Gibt es in den nächsten Tagen keinen Durchbruch, wird Großbritannien am 12. April ohne Einvernehmen aus der EU taumeln.

1 Wie geht es weiter im Ringen um einen geordneten Austritt aus der Europäischen Union?

Kann Mays Deal beim vierten Anlauf beschlossen werden? Die Hürden dafür sind hoch. Parlamentschef John Bercow war zuletzt nicht bereit, einen unveränderten Antrag erneut zur Abstimmung zuzulassen. „Wir haben ein riesiges Problem“, hieß es in einer SMS in Großbuchstaben. Weil die Konservativen alle Hoffnungen aufgegeben haben, die nordirische DUP zum Umdenken zu bewegen, wurde über mögliche Angebote an die oppositionelle Labour Party spekuliert. Diese würden aber die Regierung und wohl auch die Partei spalten.

Indes versuchten jene Kräfte, die einen Hard Brexit unter allen Umständen verhindern wollen, einen – nach eigenen Worten – „letzten Versuch“. Labour-Abgeordnete Yvette Cooper brachte einen Entwurf ein, der eine Verschiebung des Brexit mindestens bis Jahresende einfordert. Einer ihrer Unterstützer, der konservative Oliver Letwin, räumte ein, dass es schwierig sein werde, eine Mehrheit zu finden. „Aber wir müssen es versuchen.“ Ein weiterer Politiker, der sich bisher unablässig um einen Kompromiss bemüht hatte, Hilary Benn von der Labour Party, schien langsam zu resignieren: „Ein harter Brexit kann jetzt nur mehr durch eine Verschiebung verhindert werden.“

2 Welche Auswirkungen hätte ein ungeregelter EU-Austritt auf Großbritannien?

Eine wahrhaft apokalyptische Vision eines harten Brexit entwarf in einem Brief an die Regierung Kabinettssekretär Mark Sedwill. Auf 14 Seiten reihte der höchste Staatsdiener gestern eine Warnung an die nächste: Die Wirtschaft würde in die Rezession stürzen, die Lebensmittelpreise würden um zehn Prozent steigen, und die Selbstverwaltung in Nordirland würde zu Ende kommen. Zudem würde die ungeklärte Fortsetzung der europäischen Sicherheitszusammenarbeit die Fähigkeit der Exekutive, für Recht und Ordnung zu sorgen, „ernsthaft gefährden“. Nach einer Berechnung des Thinktanks CER hat die bisherige Debatte Großbritannien bereits 2,3 Prozent Wachstum gekostet.

3 Warum können die Briten bei einem harten Brexit nicht einfach ihre Grenzen offen halten?

Kann Großbritannien seine Grenzen für den Warenverkehr von und nach Europa öffnen, um die Versorgungslage im Land zu sichern und die Folgen des No Deal zu mildern? Diese von den Brexit-Ultras vorgebrachte Idee hat eine Schwachstelle: die Regeln der Welthandelsorganisation. Fundament der WTO ist die Meistbegünstigungsklausel. Sie besagt, dass Zugeständnisse an einen Handelspartner auch für alle anderen WTO-Partner gelten müssen. Dieses Gebot lässt sich nur umgehen, wenn zwei (oder mehrere) WTO-Mitglieder ein separates „umfassendes Handelsabkommen“ abschließen. Soll heißen: Wenn London einseitig die Grenzen für EU-Güter öffnet, ist der Weg auch für Produkte aus China, den USA usw. frei.

4 Wie kalkuliert die EU? Ist sie zu weiteren Zugeständnissen bereit – oder bleibt sie hart?

Michel Barnier, EU-Chefverhandler in Sachen Brexit, hatte am Dienstagmorgen eine klare Botschaft: „Wenn Großbritannien die EU auf geordnete Art und Weise verlassen will, ist und bleibt dieses Abkommen das einzige.“ Folglich werde ein harter Brexit am 12. April „immer wahrscheinlicher“. Zwei Tage zuvor werden die Staats- und Regierungschefs der EU-27 bei einem Krisengipfel in Brüssel zu klären haben, wie sich dieses Szenario vermeiden bzw. abfedern lässt.

Ein langer Brexit-Aufschub ist für die EU nur unter drei Bedingungen vorstellbar: bei einem zweiten Referendum, vorzeitigen Neuwahlen oder einer von Grund auf neuen Befassung des Parlaments mit der Materie. All das sieht sehr unwahrscheinlich aus – und ein langer Aufschub verursacht diesseits des Ärmelkanals zusehends Angstzustände. Denn jede Verlängerung bis über die Europawahlen von 23. bis 26. Mai birgt das Risiko, dass britische EU-Feinde ins Europaparlament einziehen, während Theresa May möglicherweise von einem Brexit-Fan wie Boris Johnson abgelöst werden könnte.

STICHTAG 12. April. Stimmt das Unterhaus dem vorliegenden Brexit-Deal nicht zu, müssen die Briten beim EU-Sondergipfel am 10. April bekannt geben, ob sie um einen längeren Aufschub ansuchen oder zwei Tage später ohne Deal aus der EU austreten wollen.

