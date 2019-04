Eine Frage von Leben und Tod

Berlin. Es passiert im Schnitt alle acht Stunden, also dreimal am Tag: Dann stirbt wieder ein Deutscher, der vergeblich auf ein neues fremdes Herz oder eine Lunge oder ein anderes Organ gewartet hat. Denn Deutschland fehlen Spenderorgane. Es zählt hier zu den Schlusslichtern in Europa. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will das nun ändern – und dafür ein zentrales Prinzip umkehren: Künftig soll jeder Organspender sein können – und zwar bis auf Widerruf. Es wäre eine ähnliche Regelung, wie es sie in Österreich schon gibt.

Derzeit ist es in Deutschland noch genau umgekehrt: Wer ausdrücklich zugestimmt hat, etwa einen Organspendeausweis mitführt, kann zum Spender werden. Alle anderen nicht.

Zu den großen Gegnern der nun geplanten Widerspruchslösung zählte einst Jens Spahn selbst, denn sie „zwingt jeden, der seine Organe, egal, aus welchen Gründen, nach dem Tod nicht spenden möchte, zu einer Erklärung.“ Einen solchen Zwang halte er für „ethisch unvertretbar“, sagte Spahn im Jahr 2012.

Das Nein von damals hilft ihm jetzt. Spahn erklärt seinen Wandel implizit als Einsicht in die Notwendigkeit. Er gibt sich abwägend. Die Debatte ist bisher sachlich verlaufen. Das ist bemerkenswert. Denn das Thema polarisiert, es berührt ethische Grundsatzfragen, zum Beispiel die nach der Freiheit des Einzelnen, wo sie anfängt und wo sie endet.

„Ja, ein Eingriff in die Freiheit“

Das weiß Spahn. Als er am Montagabend in der Sendung „Hart aber fair“ gefragt wird, ob es nicht auch ein Recht auf Nichtbeschäftigung mit dem Thema gebe, räumt er offen ein: „Das ist das gewichtigste Gegenargument.“ Wenn der Entwurf so durchgehe, entstünde zwar keine Pflicht zur Organspende, aber „eine Verpflichtung, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, sagt Spahn. Und: „Ja, das ist ein Eingriff in die Freiheit.“ Aber er halte ihn für gerechtfertigt.

Die katholische Kirche tut das nicht. Auch die FDP ist dagegen. „Richtig wäre gewesen, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen aus freiem Willen sich entscheiden zur ,Organspende‘“, sagte Parteichef Christian Lindner. Die Grünen sehen das ähnlich. Und sie warnen in Person ihrer Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock davor, dass „durch diesen Zwang, den der Staat hier ausübt, eine Abwehrhaltung erfolgt“. Dass also besonders viele Menschen widerrufen werden.

Spahns mit der SPD akkordierter Plan sieht eine „doppelte Widerrufslösung“ vor: Wer kein Spender sein mag, kann sich in ein zentrales Register eintragen lassen. Ist das nicht geschehen, sollen später Angehörige im Ernstfall befragt werden, ob der Betroffene ihnen gegenüber vor seinem Hirntod einen solchen Willen bekundet hat. Die geplante Wende weg von der bestehenden Zustimmungslösung erklärt Spahn damit, dass bisher keine andere politische Maßnahme gegriffen hat. Jahrelang schrumpfte die Zahl der Organspenden in Deutschland. Heute stehen 10.000 Menschen auf der Warteliste. Statistisch sterben pro Jahr 2000 von ihnen, bevor ein Spenderorgan zur Verfügung steht.

Unbestritten hinkt Deutschland hier hinterher. In der Bundesrepublik kamen 2017 nur 9,7 postmortale Organspender auf eine Million Einwohner, in Österreich waren es 24,7, in Spanien gar 46,9. „Natürlich haben wir uns die österreichische Variante angeguckt“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums zur „Presse“.

84 Prozent für Organspenden

Derzeit klafft in Deutschland eine gewaltige Lücke zwischen jenen, die laut Umfragen Organspenden prinzipiell befürworten, das sind 84 Prozent, und jenen nur 36 Prozent, die einen Organspenderausweis beantragt haben.

Wobei die explizite Zustimmung zur Entnahme der eigenen Organe etwas anderes ist als ein Ja bei einer Umfrage.

Einem Deutschen, der in Österreich verunglückt und danach hirntot ist, könnten de jure schon jetzt Organe entnommen werden, auch wenn er dem nie zugestimmt hat und das in seiner Heimat verboten ist. Immer zählt hier die Regelung im Aufenthaltsland.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)