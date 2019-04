Das mazedonische Tauwetter

Athen/Skopje. 28 Jahre ist es schon her, dass Jugoslawien zerbrach und die kleine Republik Mazedonien gegründet wurde. Und doch war es am Dienstag das erste Mal, dass ein Premier des Nachbarn Griechenland ihr einen Besuch abstattete. Griechenlands Premier Alexis Tsipras machte sich mit großer Delegation auf die Reise nach Skopje, um die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, um verlorenen Boden gutzumachen, wie er in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Nordmazedoniens Ministerpräsident Zoran Zaev sagte.

Möglich machte die historische Reise das Abkommen von Prespa, mit dem der Namensstreit zwischen den Nachbarländern beendet wurde. Die kleine Balkanrepublik änderte ihren verfassungsmäßigen Namen „Mazedonien“ in „Nordmazedonien“, behielt aber die „mazedonische“ Sprache und Staatsbürgerschaft – insgesamt ein absurder Konflikt, hinter dem freilich verborgene, historische Wunden stecken. Gestern jedenfalls wurde auch die sprachliche Normalisierung vorangetrieben: Alle gaben sich redlich Mühe, nur das politisch korrekte „Nordmazedonien“ in den Mund zu nehmen. Tatsache ist, dass der Terminus auch in störrischen griechischen Medien immer öfter statt „Skopje“, des Namens der Hauptstadt, verwendet wird.

Unter Druck in der Heimat

In beiden Ländern fällt es schwer, Bevölkerung und Opposition von dem Abkommen zu überzeugen. Beide Regierungschefs aber zogen den Ratifizierungsprozess in ihren Parlamenten durch, Tsipras nahm sogar den Bruch seiner Koalition in Kauf, er regiert heute mit Hilfe von parteiunabhängigen Parlamentariern. Zaev betonte die Vorteile der Normalisierung der Beziehungen für sein Land. So hat Griechenland als erster Nato-Mitgliedstaat bereits Anfang Februar 2019 das Protokoll zur Aufnahme Nordmazedoniens in die Nato ratifiziert. Bisher hatte Griechenland den Beitritt torpediert – die konservative Opposition unter Kyriakos Mitsotakis stimmte übrigens dagegen.

Gestern betonte Tsipras in allen Tonlagen, dass er die Aufnahme der Verhandlungen zu einem EU-Beitritt Nordmazedoniens mit aller Macht unterstütze. Das ist Musik in Zaevs Ohren, denn er hat eine Wahlschlacht zu schlagen. Am 21. April ist die erste Runde der nordmazedonischen Präsidentenwahlen.

Der derzeitige Präsident Djorge Ivanov von der oppositionellen VMRO war einer der lautstarken Gegner des Abkommens; nach zwei Amtsperioden darf er nicht mehr antreten, trotzdem ist das Abschneiden des Kandidaten der Sozialisten Zaevs ein wichtiger Test für die Namenslösung. Bemerkenswert sind auch die Details der anlaufenden Normalisierung: So wurde ein Rahmenabkommen zur zivilen, aber auch zur militärischen Überwachung des nordmazedonischen Luftraums abgeschlossen.

Die Tatsache, dass griechische Flugzeuge den Luftraum des Nachbarn sichern werden, gibt vielleicht auch griechischen Nationalisten zu denken, die glauben, dass der Zwerg Nordmazedonien Gebietsansprüche in der griechischen Region Makedonien hege.

Weitere Grenzöffnungen

Natürlich sind griechische Unternehmen bereits jetzt im Nachbarland präsent, unter anderen ist die Erdölraffinerie des Landes im Besitz von Hellenic Petroleum. Aber Tsipras nannte ein Beispiel für die wirtschaftlichen Probleme, die der politische Boykott mit sich brachte: Zwischen den beiden Staaten gibt es noch kein Doppelbesteuerungsabkommen. Auch Botschaften müssen erst eröffnet werden.

In nächster Zeit werden weitere Grenzübergänge zwischen den Nachbarstaaten eröffnet werden, auch eine Stärkung der Straßen- und Schienenwege Richtung Zentraleuropa wird forciert.

Das alles nutzt dem Handel, dem Tourismus, schafft Arbeitsplätze. Wesentlich, so Tsipras, sei das Signal an die gesamte Region des Westbalkans, dass es Sinn ergebe, zu kooperieren und Gegensätze zu überwinden. Die Lösung für die Probleme der Region, da stimmten Tsipras und Zaev überein, liege in der EU-Integration. Zaev hofft, dass es bereits im Juli grünes Licht für den Beginn der Aufnahmegespräche geben werde.

Auch wenn die Rezepte für die Lösung der alten Konflikte am Balkan bisweilen so absurd sind wie ihr Anlass: Tsipras teilte mit, nun würden in Skopje an den Denkmälern antiker Persönlichkeiten Hinweistafeln angebracht werden, dass es sich um griechisches kulturelles Erbe handelt. „Jetzt haben wir kein Problem mehr mit den Statuen – das griechische kulturelle Erbe gehört schließlich der ganzen Welt“, erklärte Tsipras.

