USA stoppt Lieferung von Jets an Türkei

Ankara. Die USA hatten den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan immer wieder vor diesem Schritt gewarnt. Jetzt scheint Washington erste Maßnahmen zu setzen: Weil der Nato-Staat Türkei von Russland das Luftabwehrsystem S-400 kaufen will, haben die USA die Auslieferung von F-35-Kampfflugzeugen an Ankara gestoppt. Sollte die Türkei an der Anschaffung der russischen S-400-Raketen festhalten, „ist ihre weitere Teilnahme am F-35-Programm gefährdet“, erklärte ein Pentagonsprecher.

Die Türkei ist nicht nur Käufer des US-Kampfflugzeuges, sondern – so wie auch andere Nato-Partner – mit mehreren Unternehmen an dessen Herstellung beteiligt. Das Pentagon erklärte, dass es nach neuen Herstellern für in der Türkei entwickelte Flugzeugteile suche. Man müsse gemeinsame Investitionen in wichtige Technologien schützen. Die Türkei wollte 100 F-35A-Jets erwerben und schickte bereits Piloten zum Training in die USA.

Einspruch gegen Ergebnis

Unterdessen will die türkische Regierungspartei (AKP) weiterhin eine Niederlage in den großen Städten bei der Kommunalwahl vom Sonntag nicht akzeptieren. Der AKP-Vorsitzende in Istanbul, Bayram Şenocak, sagte am Dienstag, seine Partei habe bei der Wahlkommission Einspruch in allen 39 Bezirken der Metropole Istanbul eingelegt. Als Begründung nannte er, dass es zahlreiche Unregelmäßigkeiten gegeben habe.

Am Montag hatte die Wahlkommission erklärt, dass Oppositionskandidat Ekrem Imamoğlu mit 25.000 Stimmen in Führung liege. Auch in der Hauptstadt Ankara wollte die AKP Medien zufolge Beschwerde einlegen. Auch dort liegt die Opposition nach bisherigen Auszählungsergebnissen in Führung. (APA/AFP/dpa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)