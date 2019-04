Labour-Chef Corbyn begrüßt Mays Angebot für Gespräch

Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei hat das Gesprächsangebot von Premierministerin Theresa May zum Brexit angenommen. Er werde sich sehr gerne mit May treffen, sagte Corbyn der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge Dienstagabend. "Wir erkennen an, dass sie sich bewegt hat", fügte er hinzu.

May hatte zuvor nach einer siebenstündigen Kabinettssitzung angekündigt, bei der EU eine weitere kurze Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen. Gleichzeitig streckte sie die Hand in Richtung Corbyn aus. Sie wolle nun mit dem Labour-Chef einen Kompromiss finden, um einen geordneten Brexit zu gewährleisten. Das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen war zuvor drei Mal vom Parlament abgelehnt worden. Geplant ist derzeit, dass Großbritannien am 12. April aus der Staatengemeinschaft ausscheiden soll.

(APA/DPA)