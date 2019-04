May und der Marxist

Zu den fixen Einrichtungen der britischen Satirezeitung „Private Eye“ gehört eine spiegelverkehrte Glosse, in der auf der linken Seite ein Akteur des öffentlichen Lebens – vorzugsweise ein Politiker – mit Jauche und Invektiven förmlich übergossen wird, während dieselbe Person in der rechten Spalte mit speichelleckerischer Unterwürfigkeit in den Himmel gehoben wird. Aus „unfähiger Vollidiot“ wird im Journalismus schnell schon einmal „weiser Staatenlenker“ – und umgekehrt. Auch über die britische Premierministerin, Theresa May, war das Urteil längst gefällt. Doch mit ihrer Kehrtwende in der Brexit-Frage hat sie nun alle überrascht.



Nicht zuletzt Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Der Labour-Chef erfuhr nach eigenen Worten von dem Gesprächsangebot der Regierungschefin wie der Rest der Nation aus dem Fernsehen. Während Corbyn üblicherweise dafür bekannt ist, „keine Chance zu verpassen, eine Chance zu verpassen“, konnte er dieses Mal nicht ablehnen. „Sehr gerne“ werde er die Premierministerin treffen, antwortete er höflich.



Die rechten Hardliner in der Tory-Party schäumten. Mit einem „ausgewiesenen Marxisten“ eine Lösung zu suchen, das sei wohl der Gipfel, empörte sich der Ultrakonservative Jacob Rees-Mogg unter Verweis auf Corbyns politische Gesinnung. Nicht weniger freundlich war aber die erste Reaktion der harten Linken: May wolle doch nichts anderes, als „Corbyns Hand in das Blut des Brexit tauchen“, meinte Owen Jones, ein Kommentator, auf den die Labour-Führung hört.