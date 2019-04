Britische Soldaten nutzten Corbyn-Bild als Zielscheibe

Ein Video von britischen Soldaten in Afghanistan, die ein Porträt von Labour-Chef Jeremy Corbyn als Zielscheibe für Schießübungen benutzen, sorgt in Großbritannien für Empörung. Das Verteidigungsministerium leitete nach Angaben vom Mittwoch Ermittlungen ein. Ein derartiges Verhalten könne nicht hingenommen werden, sagte ein Sprecher.

Das in Online-Netzwerken kursierende kurze Video zeigt vier Soldaten mit dunkelroten Baretten, wie sie mit Pistolen auf rund zehn Meter entfernte Ziele schießen - darunter auf ein Bild des Oppositionsführers. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA stammen die Bilder aus Kabul; bei den Soldaten handelt es sich um Mitglieder des 3. Bataillons ("3 Para") des legendären britischen Fallschirmjägerregiments.

Screenshot aus dem Video – Screenshot/Youtube/3 Para

Nach Informationen des Senders Sky-News stammt die Aufnahme Corbyns von einem Übungszentrum für Personenschutz. Ein Labour-Sprecher bezeichnete das Verhalten der Soldaten als "beunruhigend und unannehmbar". Seine Partei habe Vertrauen, dass das Militär den Vorfall untersuchen und angemessen reagieren werde, sagte er.

3 Para, gegründet 1941, focht in Nordafrika, Italien und 1944 in den Niederlanden, wo es aufgerieben wurde (Operation Market Garden, Schlacht von Arnheim). Nach der Neuaufstellung stand 3 Para vor allem in Nordirland und kämpfte 1982 in der entscheidenden Schlacht auf den Falklandinseln gegen argentinische Truppen (Schlacht von Mount Longdon).

Eine Art "Querulant" und "Dauerbeleidigter"

Der 69-jährige Corbyn stammt vom linken Flügel von Labour. Seit 2015 steht der überzeugte Pazifist an der Spitze der größten Oppositionspartei in Großbritannien. Für Rechte und weite Teile der Mitte ist Corbyn ein rotes Tuch, man schimpft ihn ob seiner altmodisch linken Positionen als "naiv" und "Marxisten". Viel Kritik erntete er für israelkritische bis massiv pro-arabische Positionen, zuletzt räumte er ein, dass Labour ein Antisemitismusproblem habe. Er ist auch persönlich mäßig beliebt, da er als spröde, nachtragend, leicht beleidigbar, streitsüchtig und witzlos gilt.

Ein Kommentator des "Telegraph" beschrieb ihn einmal als "vexatious litigant" - das ist eine Art Querulant, der andere mit mutwilligen/schikanösen/belanglosen Anzeigen bzw. Klagen eindeckt, die kaum Aussicht auf Erfolg haben und den Gegner vor allem plagen und ärgern und ihm Umstände bereiten sollen. Corbyn sei auch jemand, der glaube, dass er allein Recht habe, der sich von der Welt dauernd beleidigt fühle und sich folglich dauernd beschwere.

(AFP/Red.)