Mächtiger libyscher General will auf Regierungsgebiet vorrücken

General Khalifa Haftar, der im Osten Libyens de facto einen autonomen Staat etabliert hat, erhöht den Druck auf die international anerkannte Regierung des Bürgerkriegslandes. Ihm unterstellte Truppen rückten am Mittwoch der Küste entlang nach Westen vor, Ziel sei die Hauptstadt Tripolis. Die Operation solle den Westen Libyens von verbliebenen Terrorgruppen säubern, hieß es; es ist aber möglich, dass (auch) gegen Truppen der im Ausland anerkannten Regierung vorgegangen wird.

Dazu verbreiteten Haftars Anhänger Bilder, die angebliche Truppenbewegungen zeigen, namentlich Konvois von Lkw und Militärfahrzeugen.

In dem nordafrikanischen Land herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Haftar (75) hat sich im ostlibyschen Tobruk quasi als Fürst etabliert und rückte mit seinen Streitkräften in den vergangenen Monaten von Osten her vor. Der General konkurriert mit der international anerkannten Regierung unter Premier Fayez al-Serraj. Deren Einfluss reicht kaum über Tripolis hinaus.

Gefangener im Tschad-Krieg

General Haftar war gegen Ende der tschadisch-libyschen Kriege (1978 bis 1987) Kommandeur der libyschen Truppen im Norden des Tschads. Er wurde gefangen genommen, als die Tschader 1987 die libyschen Garnisonen im Norden des Tschads zerstörten und deren Reste schmachvoll flohen. Gaddafi erklärte ihn für ehrlos und forderte seine Auslieferung, doch erwirkten die USA, dass Haftar und etwa 700 Getreue nach Zaire (heute: Republik Kongo) ins Exil gehen konnten.

Haftar erklärte die Gründung einer Oppositionsarmee gegen Gaddafi und gelangte Anfang der 1990er über Kenia in die USA, wo er Staatsbürger wurde und für die CIA arbeitete. 1996 beteiligte er sich an einem erfolglosen Putsch gegen Gaddafi und kehrte im Zuge der Revolution 2011 zurück, wo er den Befehl über aufständische Teile der Armee übernahm, aber nach dem Tod des Diktators zunächst keine Position im Machtgefüge fand.

2014 erschien er wieder offenkundig in Libyen und führte Verbände an, die gegen Dschihadisten kämpften, sich aber auch gegen staatliche Reststrukturen wie das Parlament wandten. Man warf ihm einen Putschversuch vor, letztlich etablierte er sich in Tobruk.

