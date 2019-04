Die Internationale der Nationalisten

Wien/Mailand. „Der Euro, ein Instrument des Todes.“ Mit diesem Slogan startete Matteo Salvini im Februar 2014 in den EU-Wahlkampf. Damals war der Mailänder noch rabiater Oppositionschef, trug knallige T-Shirts mit der Aufschrift „Basta Euro“ und rief seinen Anhängern im Palast der Provinz in Mailand zu: „Ein Euro-Austritt ist möglich. Nur so kommt unsere Wirtschaft wieder in Gang.“

Fünf Jahre sind vergangen, eine lange Zeit in der Politik. Salvini ist heute mächtiger italienischer Innenminister, die einst separatistische Lega entledigte sich ihres Beinamens „Nord“ und ist inzwischen radikal-nationalistisch. Die Europa-Träume Salvinis sind heute ehrgeiziger als damals – EU- oder Euro-Austritt werden aber nicht mehr erwähnt. Stattdessen wünscht sich die Lega ein „Europa des gesunden Hausverstandes“. Mit diesem Motto wird Salvini den EU-Wahlkampf 2019 einläuten, erneut in Mailand: Am Montag wird er im Nobelhotel Gallia seine EU-Allianz rechtspopulistischer Parteien vorstellen, die bei der Wahl im Mai den Großparteienfamilien die Stirn bieten will.

Polen gehen eigenen Weg

Fix mit dabei ist die FPÖ. Parteichef Heinz-Christian Strache wird allerdings nicht nach Mailand reisen, sondern einen Vertreter schicken. Weiteres Mitglied im Bündnis Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) sind Frankreichs Rassemblement National von Marine Le Pen oder die niederländische Freiheitspartei von Geert Wilders. Besonders stolz ist Salvini, dass er die Alternative für Deutschland (AfD) für seine Internationale der Nationalisten gewinnen konnte. Neue Partner sind die Dänische Volkspartei und die Wahren Finnen.

Salvinis Pläne sind aber nicht ganz so aufgegangen, wie er sich das gewünscht hätte: Weder konnte er die Europäische Volkspartei (EVP) von einer Kooperation überzeugen, noch bekam er die mächtigen Visegrád-Partner mit an Bord: Die polnische Recht und Gerechtigkeit (PiS) bleibt in ihrer eigenen euroskeptischen Fraktion, wenig nützte die Reise Salvinis nach Warschau. Offiziell hat PiS-Chef Jarosław Kaczyński Bedenken wegen Salvinis Kreml-Nähe – tatsächlich dürfte er Bedenken haben, das Führungszepter dem ehrgeizigen Italiener zu überlassen. Dafür flirtet man lieber mit der Fidesz von Ungarns Premier, Viktor Orbán. Um Fidesz hatte sich Salvini übrigens auch – vergeblich – bemüht.

Nach außen hin gibt sich der Lega-Chef trotzdem siegesbewusst. Immerhin sind die Umfragen ein gutes Omen: Demnach kann die ENF damit rechnen, die Zahl der Mandate im EU-Parlament fast zu verdoppeln. Rekordergebnisse sind vor allem in Italien zu erwarten, beachtliche Zugewinne in Frankreich und Deutschland. Und mit der PiS sei bereits eine Kooperation nach der Wahl vereinbart, hieß es.

In Mailand wird Salvini jedenfalls heftig die rechtspopulistische Werbetrommel rühren, immerhin seien noch weitere 20 europäische Parteien an der ENF-Teilnahme interessiert. Diese will die Lega nun mit dem Manifest locken, das sie am Montag präsentieren wird. Die Hauptpunkte: Mehr Gewicht für die Nationen, Vorrang der nationalen Verfassungen vor EU-Richtlinien, „Kampf“ gegen Einwanderung, Ende der EU-Zahlung an die Türkei, Verteidigung der Identität und der christlichen Wurzeln, Schluss mit der franko-deutschen EU-Dominanz. Auch wirtschaftspolitisch will man mehr Eigenständigkeit und pocht auf ein Ende des „EU-Sparzwangs“.

Am 18. Mai ist auf dem Mailänder Domplatz eine Abschlusskundgebung geplant. Dann dürfte klar sein, wer sich noch von Salvini überzeugen ließ.

AUF EINEN BLICK Italiens Innenminister, Matteo Salvini, will am Montag in Mailand die Allianz rechtspopulistischer Parteien vorstellen, mit denen der Chef der rechten Lega in den Wahlkampf für die EU-Parlamentswahlen ziehen will. Partner sind unter anderem die FPÖ, Marine Le Pens Rassemblement National, die deutsche AfD. Das Motto des Bündnisses Europa der Nationen und der Freiheit lautet „Europa des gesunden Hausverstandes“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)