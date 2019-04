Zeman und Van der Bellen: Zwei Duzfreunde, nicht immer im Gleichschritt

Wien. In der Präsidentschaftskanzlei der Hofburg, unter dem Gemälde Maria Theresias, versprühte Miloš Zeman demonstrativ gute Laune. Vielleicht lag es daran, dass der „liebe Sascha“, der Jahrgangskollege von 1944, ein Ökonom mit Raucherfaible, dem tschechischen Präsidenten das Du-Wort angeboten hat; vielleicht auch am Gastgeschenk für seinen Neofreund, der ihm im Präsidentschaftswahlkampf noch nicht sonderlich „grün“ – sprich: suspekt – war, als er dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer eine Audienz in Prag gewährte.

Die mit Comics-Motiven bedruckten, weißen Wanderschuhe, die Zeman dem Bundespräsidenten, Alexander Van der Bellen, einem passionierten Wanderer und Comics-Fan, mitgebracht hatte, erinnerten auf den ersten Blick an Punk-Stiefel. Damit würde er im Kaunertal die Kühe erschrecken.

Nicht einmal die Frage nach einer Neubewertung der Sudetendeutschen und der Beneš-Dekrete in einem tschechisch-österreichischen Geschichtsbuch brachten den Hradschin-Herren, selbst ein Provokateur, in Rage. In der Antwort mischte sich altersmilde Ironie mit Sarkasmus: Dies sei Angelegenheit von „qualifizierten Historikern und nicht von nicht qualifizierten Journalisten“. Zeman hatte einst schärfer formuliert, als er gegen „Hyänen“ schimpfte und seine Sträuße mit Intimfeind Karel Schwarzenberg ausfocht.

Nicht, dass plötzlich die Differenzen zwischen Wien und Prag vollends ausgeräumt wären. Van der Bellen würdigte das ausgezeichnete bilaterale Verhältnis, insbesondere im grenznahen Raum, verhehlte aber auch nicht die „unterschiedlichen Ansichten unter Freunden“ – etwa beim Ausbau der Atomreaktoren. An der Transparenz auf tschechischer Seite hatte er aber nichts zu bemäkeln, und mit Vorfreude sieht er dem 30-Jahre-Jubiläum des Ende des Eisernen Vorhangs im Herbst entgegen. Explizit empfahl er die Zugverbindung zwischen Wien und Prag, nicht jedoch die Schnellstraßen in die tschechische Hauptstadt, deren Bau sich in die Länge zieht.

Visegrád als Lieblingsprojekt

Die Avancen Zemans bezüglich seines Lieblingsprojekts einer stärkeren Einbindung Österreichs in die Gruppe der Visegrád-Staaten, in das sogenannte Format V4plus, wehrte Van der Bellen mit diplomatischer Routine ab: Als neutrales Nicht-Nato-Land sei Österreich an themenspezifischer Kooperation interessiert. Im Übrigen werde Bundeskanzler Kurz im Juni an dem Treffen mit Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Polen teilnehmen.

Diskussionsstoff beim Mittagessen und anschließend beim Wirtschaftsforum lieferten indes der Brexit und die EU. „Noch nie habe ich eine solche Implosion der politischen Klasse erlebt“, zeigte sich der Bundespräsident verblüfft. Sollte Großbritannien nicht per 12. April formell aus der EU ausscheiden, müsse es EU-Wahlen abhalten. Sein Rat sei bei den „britischen Freunden“ nicht gefragt, konzedierte er. Doch er würde für ein neuerliches Referendum eintreten – mit zwei Optionen: Hard Brexit oder Verbleib in der EU.

Prompt erntete er Widerspruch von Zeman. Er sei ein Verfechter der direkten Demokratie, und somit sei das Urteil der Briten anzuerkennen. Indirekt übte der tschechische Präsident Kritik an Theresa May: „Winston Churchill, Margaret Thatcher oder Tony Blair hätten ein derartiges Chaos nie zugelassen.“ Sein Fazit: „Der Brexit ist ein Unglück für beide Seiten.“

Zeman und die starken Männer

In der Einschätzung traf er sich mit seinem Gastgeber, in der Frage der EU-Wahlen traten unterschiedliche Nuancen zutage. Zeman plädierte für eine Stärkung des Europaparlaments und – im Gegensatz zu Van der Bellen – des Europäischen Rats bei Schwächung der Kompetenzen für die EU-Kommission: „Das ist ein Verwaltungsapparat, keine EU-Regierung. Die EU ist zu technokratisch: Weniger wäre mehr.“ Van der Bellen sprach sich im Gleichklang für ein Initiativrecht des EU-Parlaments aus. Zugleich setzt er sich für eine größere Handlungsfähigkeit der EU in der Außenpolitik ein, für ein Vereinigtes Europa in Konkurrenz zu China, Russland und den USA. „Die EU-Länder sind zu klein, um sich im Weltmaßstab zu behaupten.“

Zeman sucht derweil die Nähe zu den starken Männern in Peking, Moskau und Washington, für Xi Jinping gab er in Shanghai auf dem Klavier sogar ein Ständchen – den Jazzstandard „Sentimental Journey“. Am Ballhausplatz – wo ihn auch sein neuer Freund Van der Bellen offiziell begrüßt hatte – wäre er am Mittwochnachmittag beinahe Österreichs Skihelden um Marcel Hirscher über den Weg gelaufen, die Sebastian Kurz vis-à-vis im Bundeskanzleramt empfing.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)