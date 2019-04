Attentäter spendete viermal an Identitäre in Europa

Wien/Ljubljana. Der Attentäter von Christchurch hat nicht nur an Martin Sellner, den Chef der rechtsextremen Identitären in Österreich, gespendet. Er soll mindestens viermal Geld an die Identitäre Bewegung in Europa gezahlt haben. Das berichtet „Der Standard“. Die Überweisungen sollen demnach im Herbst 2017 an die Génération Identitaire gegangen sein, schreibt „Der Standard“ unter Berufung auf „mit den Ermittlungsergebnissen des deutschen Bundeskriminalamtes vertraute Personen“. Auch der österreichische Verfassungsschutz besitze diese Informationen. Unklar sei jedoch, ob mit Génération Identitaire der französische Ableger der rechtsextremen Bewegung oder verschiedene Landesorganisationen gemeint sind.

Der aus Australien stammende Attentäter hatte ausgedehnte Reisen unternommen, die ihn durch Europa und Ende 2018 auch nach Österreich geführt hatten. Am 15. März verübte er einen Terroranschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch. Dabei erschoss er 50 Menschen.

Janša teilt Identitären-Tweet

Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz die FPÖ zum Abbruch von Kontakten zu den Identitären aufgerufen hat, scheint seine slowenische Schwesterpartei, SDS, keine großen Berührungsängste dem dortigen Identitären-Ableger gegenüber zu haben. Ex-Premier Janez Janša teilte erst am Montag einen Tweet von Generacija identitete. Es gab zudem mehrmals gemeinsame öffentliche Auftritte von SDS-Politikern und Identitären. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)