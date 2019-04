Trumps zweischneidige Politik gegenüber Allianz

New York. Hoch gingen die Wogen, als Donald Trump im Vorjahr laut über einen Rückzug der USA aus der Nato nachdachte. Der aktuelle Amtsinhaber ist natürlich nicht der erste US-Präsident, der die anderen Mitglieder des Bündnisses auffordert, ihre Militärausgaben zu erhöhen. Mit einem Austritt der mächtigsten Nation und dem damit verbundenen Ende der 70-jährigen Allianz spekulierte – zumindest öffentlich – vor ihm aber noch keiner seiner Vorgänger im Weißen Haus.

Tatsächlich stoßen sich weite Teile der US-Politik an der beinharten Rhetorik des Präsidenten gegenüber der Nato. Davon profitierten vor allem Russland und Wladimir Putin, wiederholen sowohl Demokraten wie auch Republikaner gebetsmühlenartig. „Sie haben das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten besser mit Ihren übereinstimmen“, schrieb der frühere Pentagon-Chef James Mattis in seinem Rücktrittsbrief im Dezember. Ohne die Nato könnten die USA „ihre strategischen Interessen nicht verteidigen“.

Vor diesem Hintergrund erscheint auch der gestrige Auftritt von Jens Stoltenberg im US-Kongress in einem anderen Licht. Als erster Nato-Generalsekretär überhaupt wandte sich der Norweger in einer Rede ans Parlament. Die Einladung ging federführend von Mitch McConnell aus, dem Führer der Republikaner im Senat. Es war der Hauptgrund für die Stoltenberg-Reise nach Washington. Das Treffen mit Donald Trump im Weißen Haus kam erst danach zustande.

Einhellige Kritik an Trump

Die Kritik an Trumps Nato-Skepsis ist einer von wenigen Punkten, in dem sich liberale und konservative Mitglieder des Kongresses großteils einig sind. Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, reiste im Februar nach Brüssel, wo sie mit Stoltenberg zusammentraf. „Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Nato zusammenzuhalten, um in unserer kollektiven Verteidigung erfolgreich zu sein“, resümierte Pelosi danach.

Von konservativer Seite wiederum meldete sich Michael McCaul zu Wort. Der ranghöchste Republikaner im außenpolitischen Ausschuss des Repräsentantenhauses hält die Nato für essenziell für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. In Richtung Trump ließ er ausrichten: „Die Rhetorik, die daran zweifelt, mag ich nicht.“

Warum also greift der Präsident immer wieder lautstark zu ebendieser Rhetorik? Einerseits handelt es sich zweifellos um pures Kalkül. Trumps Außenpolitik ist auf Drohung aufgebaut. Einen Nato-Austritt zieht wohl auch er nicht ernsthaft in Erwägung. Vielmehr hofft er darauf, dass seine Härte die anderen Mitglieder zu höheren Militärausgaben bewegen wird. Gleichzeitig weiß Trump aber auch, dass er mit seiner aggressiven Haltung gegenüber der Nato durchaus auch seine Basis ansprechen kann.

77 Prozent für Nato

So sind einer aktuellen Umfrage des Pew Research Center zufolge 57 Prozent der Republikaner der Meinung, dass sich die USA weniger in internationale Angelegenheiten einmischen und sich eher auf die heimischen Probleme fokussieren sollten. Unter weißen Wählern in ländlichen Gebieten steigt dieser Prozentsatz auf mehr als zwei Drittel. Umgekehrt verhält es sich bei den Demokraten: Nur 43 Prozent der liberalen Wählerschaft halten einen Fokus auf die nationalen Probleme für wichtiger als eine globale Sichtweise.

Allerdings, und das könnte eine Erklärung dafür sein, dass Trump im Zuge der Pressekonferenz mit Stoltenberg diesmal nicht mit einem US-Austritt aus der Nato drohte: Insgesamt sind 77 Prozent der US-Amerikaner der Meinung, dass das Militärbündnis dem Land mehr Vor- als Nachteile bringt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)