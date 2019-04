Wie die Deutschen zum Nato-Problem wurden

Berlin/Washington. Der Zweite Weltkrieg steckt noch in den Knochen, da fängt der nächste, der Kalte Krieg, schon an. Die Welt hat sich in Ost und West geteilt. Das macht sie übersichtlich. Und gefährlich.



In jene Zeit also, ins Jahr 1949, fällt die Geburtsstunde der Nato. Der Zweck des Verteidigungsbündnisses liegt damals darin, die Amerikaner in Westeuropa „drinnen, die Russen draussen, und die Deutschen kleinzuhalten". So hat das der erste Nato-Chef, ein Brite, einst formuliert. Heute, zum 70. Nato-Geburtstag, steht Deutschland wieder im Brennpunkt. Aber ganz anders.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)