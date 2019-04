"Für Amtsinhaber Poroschenko wird es schwierig"

Die Presse: Der populistische Kandidat und Komiker Wolodymyr Selenskij könnte der nächste Präsident werden. Warum ist er so erfolgreich?



Nadiia Koval: Selenskij setzt nicht auf Versprechen, sondern auf starke Bilder. In seiner TV-Serie „Diener des Volkes“ spielt er einen anständigen Präsidenten, der eigentlich ein Lehrer ist, gegen Korruption kämpft und alles für die einfachen Bürger tut. Die Menschen glauben ihm.



Selenskij hat zwei Unterstützerkreise: Die Mehrheit sind sogenannte „einfache Leute“, die in Kleinstädten und Dörfern leben und keine hohe Bildung haben; die Minderheit sind gut ausgebildete Wähler in der Großstadt, die hoffen, dass man aus Selenskij – mit den richtigen Unterstützern – einen Reformer machen könnte, der das System ändert.



Auch Julia Timoschenko ist eine begnadete Populistin. Warum konnte Selenskij sie überholen?

Timoschenko verwendete die alte Strategie des Versprechens – sie würde in den ersten Monaten ihrer Präsidentenschaft die Gaspreise dreifach senken, in fünf Jahren würde es Gehälter wie in Polen geben, die Pensionen würden steigen. Sie versuchte zum dritten Mal Präsident zu werden. Im Herbst lag sie noch vorne. Doch ihre Strategien wirkten altmodisch und zogen nicht mehr jenseits ihrer engen Unterstützerkreise. Letztendlich hat ein anderer Populismus gewonnen, der von Wolodymyr Selenskij. Auch sie versuchte wie die „einfachen Menschen“ zu sein – aber wenn sie ein Hot Dog an der Tankstelle isst, wirkt das unnatürlich. Timoschenko ist einfach eine Frau, die Luxus gewöhnt ist. Bei Selenskij funktioniert es. Er wurde zum neuen Gesicht, das sich nach dem Maidan alle gewünscht haben.

Es gab auch andere, potenzielle Kandidaten für das „neue Gesicht“ der Ukraine: etwa Okean Elsy-Frontman Swjatoslaw Wakartschuk, der eine Kandidatur im Vorjahr in Betracht zog. Er ist ein sehr populärer Musiker und hat sich in der Vergangenheit immer wieder zivilgesellschaftlich engagiert. Warum trat er schließlich nicht an?

Er hat es in Betracht gezogen, absolvierte 2018 sogar ein Programm an der Standford University in den USA, und konsultierte sich mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Aber ich glaube, er hat nicht auf seinen Sieg vertraut.

Und nun wurde ausgerechnet Selenskij zum Gesicht der Veränderung.

Ja, das ist eine große Ironie für die ukrainische Politik. Selenskij hat keine Erfahrung, er vermied bisher direkten Kontakt mit Journalisten. Ohne vorgefertigtes Skript ist es schwierig für ihn, eine professionelle Unterhaltung zu führen. Nichtsdestotrotz ist er sehr erfolgreich in den Sozialen Medien. Er inszeniert sich als Träumer – bauen wir die Ukraine unserer Träume. Viele Menschen spricht das an.

Was wird er brauchen, um ein erfolgreicher Präsident zu werden?

Es wird wichtig sein, wer an seiner Seite steht. Bisher unterstützt ihn der Oligarch Ihor Kolomojskij. Selenskij will sein Team vor der Stichwahl präsentieren. Jetzt ist alles sehr vage. Einerseits hat er sich positiv zur europäischen Integration geäußert, andererseits hat er viele pro-russische Wähler.

Seine Finanzierung läuft nach dem alten Muster der ukrainischen Politik.

Das stimmt. Das Problem ist: Die Erwartungen nach dem Maidan waren sehr hoch. Alles, was nicht erfüllt wurde, wird als großes Versagen wahrgenommen. Man erwartete, dass die Ukraine über Nacht ein anderes Land wird. Die Leute wollen nicht mehr warten, sie trauen den Eliten nicht – sie suchen an neue Gesichter. Das ist nicht nur in der Ukraine der Fall. Wir erleben eine Krise der repräsentativen Demokratie. Die Menschen sind bereit für irrationale Entscheidungen. Sie sind sehr leicht zu beeinflussen durch neue Medien, einfache Schemata und Lösungen. Großbritannien ist nicht zufrieden mit der EU? Dann treten wir doch einfach aus! Das funktioniert auch hier. Aber die Ukraine ist ein Land im Krieg und die Sicherheitslage instabil. Doch der Konflikt ist nicht mehr so akut wie im Jahr 2014, er ist „irgendwo im Osten“. Die Menschen denken: Wir verdienen etwas Besseres im fünften Jahr der Revolution.

Kann Poroschenko noch gewinnen?

Er hat Chancen, aber es wird schwierig. Einige der anderen ausgeschiedenen Kandidaten wollen Poroschenko nicht offen unterstützen. Er muss eine eigene populistische Messsage entwickeln, etwas rund um Sicherheit und Identität. Das wird das Cleavage in der zweiten Runde. In der ersten Runde hat er stark betont, was er bis in den letzten fünf Jahren erreicht hat. Er sei der einzige patriotische Kandidat, der einzige mit Präsidentenqualitäten. Sein Problem ist: Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass vieles falsch leut, kann man nicht darauf beharren, was man alles erreicht hat. Sie glauben es nicht. Das ist seine Tragik.

Welche Rolle spielt im Wahlkampf die Feindschaft zwischen Poroschenko und Kolomojski?

Oft heißt es, dass sich das oligarchische System in der Ukraine nicht verändert hat. Das stimmt nicht. Kolomojskij hat unter Poroschenko sehr viel verloren: sein größte Bank und andere Assets, er lebt im Exil. Ebenso Firtasch, der noch immer in Österreich gegen seine Auslieferung kämpft, oder Rinat Achmetow. Kolomojskij will offenbar Rache üben an und hat dafür Mittel in die Hand genommen.

Die Medien und ihre oligarchischen Eigentümer – wieviel Einfluss haben sie eigentlich auf den Ausgang der Kampagne?

Das Fernsehen ist nach wie vor die Hauptquelle der Information für einen Gutteil der Bevölkerung. Das Problem in der Ukraine ist: Wir sind das Gegenteil eines autoritären Systems. Medien veröffentlichen, was immer sie wollen. Sie werden von mächtigen Besitzern kontrolliert und publizieren die jeweiligen Narrative. Die Hauptbotschaft ist: Alles läuft falsch hier. Diese Messages haben eine toxische Umgebung geschaffen und zu einer allgemeinen negativen Einstellung beigetragen. Gleichzeitig muss man sagen: Unterschiedliche Kandidaten hatten Zugang zu bestimmten Medien. Firtaschs und Achmetows TV-Kanäle haben auch für bestimmte Kandidaten geworben. Es hat ihnen nicht geholfen. Bei Selenskij aber hat es gewirkt.