China lässt Dealer auf Schulsportplätzen öffentlich erschießen

Peking. US-Präsident Donald Trump hat seinen chinesischen Amtskollegen, Xi Jinping, einmal gefragt, ob China ein Drogenproblem habe. Xi soll ihm darauf geantwortet haben: „Wir haben das Problem nicht.“ Schließlich stehe auf den Verkauf von Drogen die Todesstrafe. Trump fand Gefallen an diesem Vorgehen. „Unsere Drogendealer müssen mit einem ,Wie wäre es mit einer Geldbuße?‘ rechnen“, fügte er mit ironischem Unterton an, als er Journalisten von dieser Unterredung berichtete.



Nur: Der chinesische Präsident hat gelogen. Denn China hat sehr wohl ein Drogenproblem. Gab es Anfang der 1990er-Jahre der offiziellen chinesischen Statistik zufolge landesweit noch rund 150.000 Drogenkonsumenten, lag die Zahl 2017 bereits bei über 2,5 Millionen. Experten gehen von einer fünfmal so hohen Dunkelziffer aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)