Abschuss von pakistanischer F-16 durch Indien nicht bestätigt

Im Zuge der Luftgefechte und Luft-Bodenangriffe zwischen indischen und pakistanischen Kampfflugzeugen Ende Februar hat Indien offenbar doch nicht, wie zuvor behauptet, eine F-16 der Pakistani abgeschossen. Eine Zählung durch nicht näher genannte US-Vertreter (vermutlich des Herstellers Lockheed Martin) habe ergeben, dass alle „Fighting Falcons" der Pakistani (zuletzt waren nach Angaben von FlightGlobal 76 Stück aktiv) vorhanden seien.

Damit wurden indische Behauptungen widerlegt, wonach ein Pilot eine F-16 abgeschossen haben soll, bevor er selber abgeschossen wurde und am Fallschirm landete. Das allerdings war schon bisher eher bezweifelt worden, weil dieser F-16-Abschuss demnach durch eine MiG-21 „Bison" erfolgt sei. Das ist eine zwar kampfwertgesteigerte Variante der wirklich alten sowjetischen MiG-21 „Fishbed", aber sie ist nach Einstufung der meisten Militärs den moderneren F-16 in der Regel doch klar unterlegen.

Pakistan hatte von Anfang behauptet, dass F-16 bei diesem Zusammentreffen in der Luft über der zwischen beiden Staaten umstrittenen Region Kaschmir gar nicht geflogen seien. Umgekehrt konnte die Behauptung, es sei noch ein zweites Flugzeug der Inder zerstört worden, nicht bestätigt werden.

Indien hatte danach von den USA auch gefordert, zu prüfen, ob der angebliche Einsatz von F-16 über Kaschmir eigentlich rechtmäßig gewesen sei. Vom weitgehend geheimen Lieferabkommen zwischen den USA und Pakistan heißt es nämlich, es untersage deren Benutzung zu offensiven Zwecken gegen Indien (und andere Staaten), überhaupt benötige jeder Flug damit außerhalb Pakistans die Zustimmung der US-Behörden.

Der erste Luftkampf zwischen Atommächten

Indische Flugzeuge hatten am Tag vor dem Luftkampf einen schweren Angriff auf Dschihadistenstützpunkte in Kaschmir sowie in Pakistan selbst geflogen. Als Reaktion erschienen später pakistanische Jets über Kaschmir und trafen auf indische Jäger. Dabei wurde nachweislich eine indische MiG-21 abgeschossen - der besagte Pilot wurde Tage später nach Indien überstellt. Sieger des Luftkampfs war eine JF-17 „Thunder", ein chinesisch-pakistanisches Gemeinschaftsprojekt, das damit seinen ersten Luftsieg errungen hatte.

Es war übrigens der erste Luftkampf zwischen Atommächten.

(Reuters/WG)