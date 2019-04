Israel: Es könnte reichen für Bibi Netanjahu

Jerusalem. Vor der Knesset-Wahl am Dienstag geben die letzten Umfragen dem Herausforderer von Premier Benjamin Netanjahu einen Vorsprung von fünf Mandaten. Sollten sich die Prognosen bestätigen, wird es Benny Gantz, dem Chef der Liste Blau-Weiß, trotzdem kaum gelingen, eine Koalition auf die Füße zu stellen. Sowohl er als auch die Regierungspartei Likud sind auf Partner angewiesen. Mindestens 63 der insgesamt 120 Sitze in Parlament in Jerusalem entfallen voraussichtlich auf den rechten Block, inklusive der orthodoxen Parteien. Sollte nicht noch im Finish ein Umschwung einsetzen, könnte Netanjahu seine vierte Amtszeit in Folge antreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)