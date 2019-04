USA lassen Strafermittlerin nicht ins Land

Den Haag. Das Visum für die Einreise in die USA hatte sie schon. Doch nun ist die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag, Fatou Bensouda, in den USA plötzlich nicht mehr willkommen. Ihr Visum wurde für ungültig erklärt. Der Grund: Sie wollte in den USA über die „militärischen Aktivitäten“ der Amerikaner in Afghanistan ermitteln, wie es offiziell heißt.

Bensouda wollte wissen, „ob US-Soldaten und die CIA zwischen 2003 und 2004 Kriegsverbrechen wie Folter von Gefangenen, Vergewaltigung von Frauen begangen haben“ und die USA gegen die Genfer Konvention der Kriegsführung in Afghanistan verstoßen hätten.

US-Außenminister Mike Pompeo begründete den Entzug des Visums für die aus Gambia stammende Bensouda bei einer Pressekonferenz: „Wir sind fest entschlossen, US-Bürger und Bürger unserer Verbündeten zu beschützen. Sie dürfen nicht zu Unrecht für Taten verfolgt werden, die sie ausgeführt haben, um unsere große Nation zu verteidigen.“ Das Einreiseverbot gelte nicht nur für Bensouda, sondern für alle ICC-Mitarbeiter.

Das Verhältnis der USA zum Internationalen Strafgerichtshof war noch nie spannungsfrei. Unter US-Präsident Donald Trump aber haben die USA auf totale Konfrontation mit dem ICC geschaltet. (htz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)